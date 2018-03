Weet wat je in je kamer plant

Een groene stad vol planten, binnen en buiten. Zo ziet Suzanne van Straaten haar omgeving het liefst. Dat is ook te zien in het kantoor van haar bedrijf Sprinklr in Amsterdam-Noord: een grote lichte ruimte waar elk vrij plekje bezet wordt door een bossige, groene plant, blakend van gezondheid.

Haar bedrijf richtte ze op vanuit een persoonlijke frustratie. “Als ik planten wil kopen, gaat dat nog precies hetzelfde als twintig jaar geleden: je moet met een auto, die ik niet heb, naar het tuincentrum, je koopt een paar planten en je raakt de kaartjes met verzorginstructies kwijt waardoor ze doodgaan.” Dat kan anders, dacht Van Straaten in 2016, en ze richtte met crowdfunding Sprinklr op: een bedrijfje dat plant (en eventueel pot) aan je deur bezorgt en je via de app helpt met het verzorgen van je nieuwe groene vrienden. Ze riep de hulp in van een app-developer en van plantenexpert Liedewij Loorbach. Inmiddels hebben ze meer dan tienduizend planten bij mensen thuisbezorgd.

Het liefst wilden Van Straaten en haar collega’s ook biologische planten leveren. Voor de buitenplanten lukte dat wel, maar biologisch gekweekte kamerplanten? “Ik vond twee, drie biologische kwekers.”

Een heel beperkt aanbod dus. “Daar stond ik van te kijken. Mensen zijn zich daar nog helemaal niet van bewust. Die denken, het ziet eruit als natuur dus het zal wel goed zijn.”

Niet dat het allemaal kommer en kwel is. Van Straaten en Loorbach zijn onder de indruk van wat sommige kwekers doen om hun teelt zo duurzaam mogelijk te maken. “Er wordt gebruikgemaakt van restwarmte, door goed te monitoren wordt zonlicht zo efficiënt mogelijk gebruikt”, geeft Loorbach als voorbeelden.

Maar dat een kamerplant groen is en uit de natuur komt, wil niet zeggen dat-ie goed is voor het milieu. Hoe ziet die teelt er dan uit? Allereerst is de teeltsector voor zowel binnen- als buitenplanten en bloemen enorm. Niet alleen voor onze eigen tuincentra, bouwmarkten en bloemisten wordt geteeld (in 2015 gaven Nederlandse huishoudens 1150 miljoen euro uit aan bomen, struiken, planten en bloemen), ook zijn er in Nederland zo’n 650 exporteurs van bloemen en planten. De teelt van die kamerplanten vindt vooral hier in Nederland plaats, waar het klimaat in de verste verte niet lijkt op dat wat de van oorsprong tropische planten het lekkerst vinden: warm en vochtig. Daar komt bij dat in de kas vaak alleen dezelfde planten worden gekweekt. Rijen en rijen van dezelfde planten, vatbaar voor ziektes en dus moet er bestreden worden. Dat gebeurt meestal nog chemisch, want dan zien alle planten er hetzelfde uit. Dus zonder bruine plekjes of een paar bladeren minder, en alle bloemen even fel gekleurd.

Weinig vraag

Er is een aantal verklaringen voor het gebrek aan biologische kamerplantteelt, zegt Miriam van Bree van Bionext, een ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. “De vraag was in het verleden niet zo groot, zoals dat bijvoorbeeld bij biologisch voedsel wel was. De laatste twee, drie jaar zien we dat veranderen, dat komt ook door de insectendiscussie en het gebruik van gifstoffen in de landbouw.” Greenpeace kwam in een onderzoek vorig jaar nog tot de conclusie dat binnen- en buitenplanten in Nederlandse tuincentra zelfs illegale pesticiden bevatten. “Die ontwikkeling naar biologisch moet nog helemaal plaatsvinden en dat is best wel spannend”, zegt Van Bree. “Omschakelen kost zo’n twee tot drie jaar, en in die tussentijd heb je wel de extra kosten maar krijg je niet de meerprijs.”

Om een teelt biologisch aan te pakken is veel kennis nodig van het soort plaag dat op de planten zit. Die kennis ontbreekt vaak Jeroen van Schaik

Er zijn wel kwekers die biologisch gekweekte planten afleveren, maar vaak gaat het dan om een combinatie, zegt Jeroen van Schaik van Entocare, een bedrijf in biologische gewasbescherming. “Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van natuurlijke vijanden om een plaag onder controle te krijgen, maar als het uit de hand dreigt te lopen wordt alsnog met chemische middelen ingegrepen.”

Biologisch bestrijden doe je als teler niet zomaar. “Om een teelt biologisch aan te pakken is veel kennis nodig van het soort plaag dat op de planten zit”, zegt Van Schaik. “Die kennis ontbreekt vaak op de meeste kwekerijen. Het kostbare zit ’m vooral in de extra tijd die nodig is om de methoden onder de knie te krijgen.”

Brancheorganisatie LTO Glaskracht Nederland herkent dit beeld. Daarnaast is het erg frustrerend dat beestjes die gebruikt worden om biologisch te bestrijden, niet worden geaccepteerd door de handel, waardoor ze alsnog worden gedood, zo laat de organisatie in een schriftelijke reactie weten.

Wat moet er gebeuren om de kamerplantenteelt biologisch te maken? De consument en de retail moeten accepteren dat een biologische plant imperfect kan zijn, met soms een kleine beschadiging, aldus LTO Glaskracht. “Als men die accepteert, komen we al een stuk verder.”

Van Bree van Bionext ziet ook een grote rol voor de retail: “Eigenlijk moet een grote afnemer, Intratuin of Ikea, 50.000 planten afnemen om zo het financiële risico weg te nemen bij de teler”, oppert ze. Ook moet bekender worden dat het biologisch keurmerk dat in de supermarkt op biologisch geteelde groente en fruit zit, ook voor kamerplanten gebruikt mag worden. “Dat is bij veel telers nog niet bekend.”