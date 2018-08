Weergoden veroorzaken hoge concentraties poepbacterie

Dat er te veel bacteriën in het water zitten, komt vooral door een ongelukkige samenloop van weersomstandigheden. Toen het Wetterskip Fryslân begin juli de waterkwaliteit mat op de elfstedenroute die Van der Weijden aflegt, was die prima in orde. Maar sindsdien is het erg droog en warm geweest, gevolgd door flinke hoosbuien vorige week.

Die hoosbuien hebben er voor gezorgd dat vuil van steigers en kades, inclusief hondenpoep en vogelpoep, allemaal het water in is gespoeld, legt een woordvoerder van het waterschap uit. Daar komt bij dat bij een flinke hemelbreuk de riolen deels in het water storten omdat de pijpen de hoeveelheid water anders niet aankunnen. Ook dat is vorige week gebeurd.

Extra pech is dat het de afgelopen dagen bewolkt is geweest. Bij bewolkt weer leven bacteriën in het water langer dan bij zonnig weer. En dan zijn er nog mensen zelf. Friesland is een provincie vol pret in en rond het water. "En dan gebeuren er toch wel eens dingen die niet de bedoeling zijn", aldus de woordvoerder van het waterschap.

Een E.coli besmetting kan volgens de GGD diarree veroorzaken, buikkrampen en misselijkheid. In ander zwemwater in Nederland wordt vanwege de warmte en droogte gewaarschuwd voor te hoge concentraties blauwalg en botulisme, daar is in de Friese wateren geen sprake van.