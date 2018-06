Weer wat nieuws ontdekt: een kikker die kan tapdansen

Die stroom van uit Afrika komende interessante nieuwigheden ging door tot in recente tijden, denk maar aan de ontdekking van de okapi door sir Harry Johnston in 1901, en het gaat eigenlijk nog steeds door.

Lees verder na de advertentie

Want nu is een kikker gevonden die kan tapdansen. Een viertal Oostenrijkse biologen publiceerde in het juninummer van het tijdschrift Herpetologica (herpetologie is de studie van amfibieën en reptielen) een artikel over het gedrag van gevlekte rietkikkers. Dat zijn kleine, tot maximaal drieënhalve centimeter grote kikkertjes met de wetenschappelijke naam 'Hyperolius puncticulatus' die endemisch in Tanzania voorkomen. Het geslacht Hyperolius, de Afrikaanse rietkikkers, is zeer vormenrijk: er zijn zeker honderdveertig verschillende soorten beschreven en af en toe komt er ook nog weer een nieuwe soort bij.

Met behulp van een felgekleurde zogenoemde 'gular patch' (kinvlek) wordt de kwaakblaas een opvallend ding om te zien

De mannetjes van puncticulatus, die met gemiddeld 26,1 millimeter lichaamslengte een beetje kleiner zijn dan de vrouwtjes, kunnen een enorm kabaal maken. Of hier een parallel valt te trekken met de mensenmaatschappij en het zogenoemde 'Napoleon complex' laat ik graag in het midden, maar feit is dat kleine kikkertjes een enorme herrie kunnen maken. Trouwens, ook onze eigen kikkers, ofwel boerennachtegalen, kunnen er wat van op het gebied van akoestisch imponeergedrag. Maar Afrikaanse rietkikkertjes dus ook. Met hun opvallende kwaakblaas die tijdens het roepen als een kauwgombel wordt opgeblazen, kunnen sommige soorten rietkikkers geluid produceren dat wel anderhalve kilometer ver draagt. Die kwaakblaas dient als versterker, maar ook om visuele prikkels mee af te geven. Met behulp van een felgekleurde zogenoemde 'gular patch' (kinvlek) wordt de kwaakblaas, die synchroon met het roepen opzwelt en krimpt, een opvallend ding om te zien. Bij rietkikkers is die kinvlek bovendien een klier die een vluchtige, geurende substantie produceert die ook bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het diertje. Rietkikkers die zitten te kwaken zijn dus tegelijkertijd akoestisch, visueel én chemisch bezig om een vrouwtje te lokken of concurrenten te verjagen.