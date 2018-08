We deinzen even terug als die gigantische wesp opstijgt

Eén zo’n wesp is groter dan de andere, en zelfs groter dan welke wesp ik ooit gezien heb. De hoornaar die laatst door mijn tuin vloog is er een dwerg bij. Ook een hoornaarkoningin haalt het niet bij het monster dat we hier tegenkomen. Het is vast de koningin van deze wespen. Ze is zeker vijf centimeter lang.

Zij doet zich tegoed aan stuifmeel – haar kop zit onder het gele stof. Net als haar iets kleinere soortgenoten maakt ze geen opdringerige indruk; ze negeert ons. Toch deinzen we terug als ze opstijgt voor een vluchtje naar een volgende bloem.

In mijn insectenboek vind ik de soort: een wesp uit de familie der dolkwespen en wel de Megascolia Maculata, wat zoiets betekent als gevlekte reuzenwesp. Volgens het boek is het de grootste wesp van Europa. Op internet kom ik de Engelse naam mammoth wasp tegen: mammoetwesp.

Alleen als je zo’n beest genoeg tergt, zal ze steken en die steek zou veel pijnlijker zijn dan van onze huis-, tuin- en keukenwesp