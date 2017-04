Waterpomp bedruipt zichzelf

Zware emmers water sjouwden de boeren in het geboortedorp van Pratap Thapa van een beek naar hun akkers in Nepal. Anders groeiden hun gewassen op hooggelegen stukken grond niet. Het was ontzettend zwaar werk. De boeren waren kapot na het bewateren van de akkers.

Dit maakte van jongs af aan een diepe indruk op Thapa en dat beeld ging nooit uit zijn gedachten. Ook zijn vader, die een boerderij heeft, was veel bezig met het bewateren. Toen Thapa vier jaar geleden aan de TU Delft ging studeren, besloot hij op zoek te gaan naar een oplossing voor zijn geboortedorp. Hij bedacht met collega-studenten de Barsha pomp, die eenvoudig water omhoog pompt, zelfs naar veel hoger gelegen gebieden. En het goede nieuws is: elektriciteit of diesel zijn niet langer nodig.

Nu nog gebruiken veel boeren in het Aziatische land naast emmers een dieselpomp om het water van beekjes naar de akker te krijgen. “Dieselpompen zijn slecht voor het milieu en duurder door de hoge brandstof- en onderhoudskosten”, zegt Fred Henny, die samen met Thapa de startup Aqysta oprichtte. Thapa runt inmiddels het Aqysta-filiaal in Nepal, Henny regelt de zaken in Delft. “Onze Barsha pomp hoef je alleen maar in een snelstromende rivier te plaatsen. Het water zorgt voor de aandrijving. De pomp heeft dus geen extra, vervuilende brandstof nodig.”

Bouwpakket

Wereldwijd draaien op dit moment vijftig pompen van het jonge, Delftse bedrijfje, waarvan veertig in Nepal. Ook op de boerderij van Thapa’s vader staat er al een en er zijn nog dertig pompen onderweg naar Nepal. Het potentieel is groot, zegt Henny. Je hebt alleen een beek of rivier nodig waar water tussen de 0,5 en 2 meter per seconde doorheen stroomt. Hij schat dat er 250 miljoen hectare landbouwgrond geschikt is voor dit soort pompen. Vorig jaar werd de startup derde in de internationale wedstrijd Empowering People Award van Siemens voor initiatieven voor ontwikkelingslanden.

Op het eerste gezicht lijkt het op een oud waterrad dat vroeger een molen aandreef. Maar de uitvinding van de jonge ondernemers werkt anders. De Barsha pomp is een zogeheten spiraalpomp. De twee ronde zijkanten spelen daarbij een belangrijke rol. Deze spiraal heeft namelijk een kleine opening en lijkt wel een beetje op een opgerolde tuinslang. In die opening komt tijdens het ronddraaien steeds een beetje water en lucht terecht. “Het water wordt verzameld, zodat het naar de akker kan en de lucht is ook belangrijk, want die zorgt voor de druk”, legt Henny uit.

Als iets kapot gaat, kunnen boeren het zelf vervangen

In totaal bouwt de vinding zo’n 1,6 bar aan luchtdruk op, waardoor je het water naar een ver weg gelegen akker kunt pompen. Bovendien is het mogelijk om het naar akkerland te krijgen dat op een hoogte van maximaal twintig meter ligt. Per seconde verpompt de vinding een halve liter water.

De onderdelen worden in Europa gemaakt en de pompen gaan als bouwpakket naar de boeren aan de andere kant van de wereld. “Daar zetten ze hem zelf in elkaar. Vaak is er wel ondersteuning van een distributeur, maar iedereen kan het in principe zelf doen. Er worden bovendien onderdelen gebruikt die daar vaak ook verkrijgbaar zijn. Als iets kapot gaat, kunnen boeren het zelf vervangen.”