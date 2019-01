Waterkikker Romeo vindt eindelijk zijn Julia

Romeo bleek inderdaad een zeldzaamheid. Er werd geen tweede Seheuncas­­-waterkikker meer gevonden en het arme mannetje leek als de laatste vertegenwoordiger van zijn soort zijn dagen in dat museum­aquarium te moeten slijten.

Een jaar geleden ondernam het museum een ultieme poging en zocht contact met datingsite match.com. Die had wel oren naar een stunt – Valentijnsdag naderde – en gaf de kikker een profielpagina: ‘Hi, I am Romeo and I am a lonely frog’. De site werd een hit en genereerde voldoende geld voor een nieuwe expeditie. En zowaar, onlangs werden nog eens vijf Seheuncas gevonden, drie mannetjes en twee vrouwtjes.

Hij is kalm en relaxed, beweegt niet veel. Zij is energiek, zwemt en eet veel en probeert soms te ontsnappen Teresa Badani, hoofd kikkers en amfibieën

De vijf kikkers zijn naar het museum overgebracht waar ze in quarantaine worden gehouden. De dieren zijn immers niet alleen bedreigd door klimaatverandering of het verdwijnen van hun leefgebieden, kikkers zijn ook bijzonder kwetsbaar voor schimmels. “We willen niet dat Romeo ziek wordt van zijn eerste date­­”, zegt Teresa Badani, hoofd kikkers en amfibieën van het museum, op de website van Global Wildlife Conservation. De nieuwkomers zijn daarom ook ingeënt tegen schimmelziektes.

Ze erkent dat ze een risico nam door de vijf gevangen te nemen. Maar ja, ze lijken in de natuur tot uitsterven gedoemd. “En nu hebben we een reële kans de Seheuncas-­waterkikker te behouden.”

Een van de twee vrouwtjes is voorbestemd om bij Romeo in het aquarium te gaan wonen. Het is alleen nog de vraag wat ­Romeo van zijn Julia vindt. Badani is optimistisch. “Hij is kalm en relaxed, beweegt niet veel. Zij is energiek, zwemt en eet veel en probeert soms te ontsnappen.” Tegenpolen trekken elkaar aan, wil ze maar zeggen. Dat geldt ook voor Boliviaanse waterkikkers.

