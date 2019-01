Waterbedrijven roepen op tot een verbod op aardwarmteboring bij hun waterwingebieden

De drinkwaterbedrijven doen een beroep op het Rijk en de provincies. De veiligheid van aardwarmte, ook bekend als geothermie, is niet geborgd, zegt brancheorganisatie Vewin. De sector vreest vervuiling van waterbronnen, zegt woordvoerder Patricia van der Linden. “De gevolgen van geothermie zijn onvoldoende bekend.” De watersector roept ook op tot een verbod op aardwarmteboringen bij locaties waar ze nieuwe waterreserves willen aanleggen.

Schuin boren

Regels voor de winning van aardwarmte, een duurzame energiebron, bij waterwingebieden zijn onduidelijk. Er gelden nationale restricties, maar provincies kunnen geothermie deels toestaan. En soms geldt wel een verbod op recht omlaag boren, maar niet op schuin boren. “Schuin door aardlagen boren kan een waterwingebied alsnog verstoren”, zegt Van der Linden.

Roest bestrijden met ‘anti-lek-chemicaliën’, zoals ge­o­ther­mie­be­drij­ven nu doen, mag straks niet meer

In Zwolle en Nijmegen liggen aardwarmteplannen die mogelijk botsen met veilige waterwinning, zegt waterbedrijf Vitens, dat 5,6 miljoen klanten heeft. “Geothermie en drinkwater kunnen zeker naast elkaar, maar niet in hetzelfde gebied”, stelt Vitens-directeur Jelle Hannema. Het is volgens hem één of het ander. “Ons beleid is: geen geothermie in onze gebieden vanwege het risico. Dus dat betekent óf dat het bij ons niet plaatsvindt, óf dat we weg gaan.”