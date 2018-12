Wat staat er nu eigenlijk allemaal in dat klimaatakkoord?

Een kakelvers punt, in het concept-Klimaatakkoord van gisteren, is een mógelijke verhoging van de Nederlandse vliegbelasting, van 7 euro naar 15 euro per vlucht. Dat idee kwam donderdagavond laat uit topberaad in het kabinet. Als dit doorgaat, zou dat een snelle verhoging zijn van de onlangs aangekondigde vliegtaks per 2021.

Kolenfonds Ook lijkt er een ‘kolenfonds’ te komen, voor personeel bij kolencentrales die in 2030 sluiten. Dat besluit volgde nadat vakbond FNV donderdag boos wegliep, omdat zo’n fonds er niet zou komen. Maar hoe de regeling er precies uit gaat zien, dat vergt nog onderzoek. “Eerst zien, dan geloven”, zegt FNV. De vakbond blijft het akkoord ‘zwaar onvoldoende’ vinden. Voorlopig praat FNV, net als de milieubeweging, niet meer mee. Kern van de bundel maatregelen blijft: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Landelijk dus, in huizen, de landbouw, bij energiecentrales, het verkeer en fabrieken. Uit de waslijst van eerste maatregelen spreekt vooral nog de middenweg van de ‘polder’. Er komen ‘prikkels’, subsidies en steunmaatregelen. Het akkoord moet mensen niet afschrikken maar helpen, zei minister Eric Wiebes van economische zaken.

Gasvrije huizen 0,5 miljard euro voor gasvrije huizen Gemeenten komen in 2021 met plannen voor ‘gasvrije’ huizen. Eerst komen er proefprojecten, als opmaat naar een landelijke megaverbouwing. Van dwang of plicht is geen sprake. De afspraken zijn er om bewoners steun te geven om duurzaam te gaan wonen. Ook bouwbedrijven krijgen advies, zodat ze nieuwe huizen direct gasvrij kunnen opleveren. Woningcorporaties krijgen 0,5 miljard euro van het Rijk om 200.000 woningen aardgasvrij te maken. In de huursector willen corporaties de ‘startmotor’ voor duurzaamheid worden. Voor woningeigenaren, die zelf met isolatie en zonnepanelen aan de slag willen, worden subsidieregelingen klaargezet. In totaal moet het verduurzamen van huizen, wijk voor wijk, tot 2 miljoen huizen gasloos maken. Minister Wiebes vanmiddag na de presentatie van het Klimaatakkoord © ANP

Industrie Geen harde CO2-prijs De industrie krijgt geen harde CO2-prijs opgelegd. Wel een systeem van financieel nadeel voor de vuilste fabriek en beloning voor de minst vieze. De industrie mag, met steun van het kabinet, ook aan de slag met afvang en opvang van CO2-uitstoot. Tot grote onvrede van de weggelopen milieuclubs kan de industrie voor het ondergronds wegpompen van broeikasgas mogelijk subsidie krijgen, tot 2030.

Landbouw De landbouw wil ook minder broeikasgas uitstoten. Zowel bij stallen van veehouders als akkerbouwers moet minder CO2 de lucht ingaan. Hoe bedrijven dat precies doen en welke spelregels gelden, is nog onduidelijk. Tot 2024 geen wegenbelasting voor stekkerauto’s Voor gebruik van schone, elektrische auto’s komt steun. Er komt een aanschafsubsidie van 6000 euro vanaf 2021. Tot 2024 hoeven stekkerauto’s geen wegenbelasting te betalen. Het akkoord wil voorzien in genoeg oplaadpalen. In 2030 moeten alle verkochte auto’s duurzaam zijn, zoals al vaststond.

Windmolens De afspraken over nieuwe windmolens moeten zorgen dat 70 procent van alle stroom groen is in 2030. Op land, maar de grote klapper komt van windparken op zee, die hun energie door een kabel naar het land sturen. Bij zulke offshore windparken wil het akkoord oog houden voor visserij en natuur op zee. Dat moet vooral in overleg. Dat zal een kluif worden, want nu is al frictie over de ruimte op zee, tussen vissers, natuurbeschermers en windparkbouwers.

