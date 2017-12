Wat is het effect van een bezoekje aan de panda's?

"Dat is niet bekend", zegt Arjen Wals die hoogleraar Leren voor Duurzame Ontwikkeling is aan de Wageningen Universiteit. "De aanname is dat kinderen betrokken raken bij behoud van soorten en zich ervan bewust worden dat er manieren zijn om diersoorten te beschermen."

Het is voor het eerst dat we kinderen meerdere jaren kunnen volgen om te kijken of hun houding echt verandert door dit soort na­tuur­on­der­wijs Arjen Wals

Om te kijken of dit inderdaad zo is begint Wals een onderzoek naar de impact van de pandabezoeken op kinderen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over het verder ontwikkelen van een lesprogramma dat Ouwehands al heeft samengesteld. Het tweede deel concentreert zich op het effect dat het lesprogramma heeft.