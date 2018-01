Wat is de voor tuinvogels ideale tuin?

Naar verwachting doen ruim zestigduizend tellers mee aan de jaarlijkse tuinvogeltelling. Zestigduizend! Er is menige diersoort die met minder exemplaren in ons land voorkomt. Maar ja, de tuinvogelteller is geen diersoort. Dat is de tuinvogel natuurlijk ook niet echt, maar het is wel een overzichtelijke categorie. Het zijn vogels die in de tuin voorkomen, zichtbaar voorkomen, want alleen een geluidje uit de tuin van de buren drie deuren verderop telt niet mee. Ook overvliegende vogels tellen niet mee, zo meldt de website tuinvogeltelling.nl streng. Tellen op het balkon mag dan weer wel, het begrip 'tuin' ware dus ruim op te vatten.

In een jaar tijd neem ik in mijn tuin ongeveer evenveel vogels waar als bij Winterswijk in een half uur.

Maar wat is een tuin? Het is de buitenruimte bij een woning. Ik heb goede vrienden die in de buurt van Winterswijk midden in het bos wonen. Met dank aan vetbollen, pindakaas en andere lekkernijen is hun tuin een vogelparadijs. Wanneer ik er ben, heb ik meer oog voor de kool- en pimpelmezen, de spechten en de boomklevers dan voor mijn gastheer en -vrouw. Ik woon zelf dan ook in een ornithologisch arme biotoop: de binnenstad van Utrecht. Die is beslist niet vogelloos, maar in een jaar tijd neem ik in mijn tuin ongeveer evenveel vogels waar als bij Winterswijk in een half uur.