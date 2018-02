Wat hebben een apenselfie en de griep gemeen?

De grappige foto toont een breed grijnzende aap en werd zo'n regelrechte internethit. Maar hoe verspreidt een virus zich nu precies en hoe goed klopt de analogie?

De meningen zijn verdeeld of een virus een organisme, ofwel een levend wezen is. Daar zijn argumenten voor en tegen te verzinnen, en hangt af van wat men onder leven verstaat. Een virus is een randgeval. Het is niet veel meer dan een beetje genetisch materiaal in een beschermende omhulling van eiwitten. Een virus bestaat dus niet uit een cel zoals een bacterie en is vele malen kleiner.

Een belangrijk kenmerk van een virus is dat het zich niet zelfstandig kan voortplanten. Cellen kunnen dat wel en bezitten de machinerie om eiwitten te produceren en genetisch materiaal te kopiëren. Daarom dringt een virus een cel van zijn gastheer binnen en kaapt daar de boel. Het dwingt de machinerie van de cel om kopieën van het virus te maken, dat zich zo voortplant.

Virussen hebben een slechte naam, maar net als een virusepidemie van mediabestanden vaak onschadelijk en zelfs leuk is, zijn er ook nuttige en 'leuke' virussen

De mens als gastheer Hier klopt de analogie met going viral deels. Ook een mediabestand kan zichzelf niet kopiëren, daar heeft het de mens als gastheer voor nodig. Vaak wordt echter niet de foto of video zelf gekopieerd, maar wordt een link naar bijvoorbeeld YouTube gedeeld. Een virus kan zich direct of indirect verspreiden. Het griepvirus bijvoorbeeld verspreidt zich direct door mee te liften in kleine druppeltjes die bij het niezen of hoesten vrijkomen en op een andere gastheer belanden. Bij de indirecte route wordt een ander organisme ingeschakeld voor vervoer. Denk aan de malariamug die het malariavirus van de ene gastheer naar de andere transporteert. Ook mediabestanden kennen een directe route - de ene gastheer toont het filmpje op zijn telefoon aan een andere gastheer - of een indirecte route, waarbij een link naar een YouTube-filmpje via WhatsApp of e-mail wordt vervoerd. Bij populaire filmpjes zie je vaak dat andere mensen er varianten op bedenken, wellicht in de hoop zo zelf een internethit te scoren. Ook virussen kennen iets dergelijks. Hun genetisch materiaal kan variëren (muteren), wat voordelig is in het eeuwige gevecht met het immuunsysteem van de gastheer.