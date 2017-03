Wat eet ik deze zomer?

Het was zaterdag. Het was erg mooi weer, voor het eerst zag ik de muggen dansen. Toen ik ’s ochtends hout ging halen, zag ik buurman Max en buurvrouw Margret bezig in hun moestuin. Aha, dacht ik. Na het ontbijt ging ik naar boven. Ik verwijderde de stoksnijbonenstokken. Die heb ik niet meer nodig, want ik heb het opgegeven met de bonen. De snijbonen zijn altijd draderig en de laatste sperziebonen waren hol. Ik zie nog tuinmaat Han erg zijn best doen met de snijbonen, hij zei er zelfs ‘lekker!’ bij, maar een andere etensgast en ik hadden ze allang uitgespuwd.

Prachtig was het: een maagdelijk zwarte moestuin, klaar voor gebruik

Ik spitte de hele moestuin om en verwijderde de oude knollen van de snijbiet. Daarna harkte ik de aarde. Intussen probeerde ik te verzinnen wat ik zou verbouwen. Snijbiet zeker weer, dat is altijd goed, en lekker. Verder kwam ik niet. Misschien van die gele of veelkleurige bietjes, misschien koolrabi, al weet ik nooit wat ik ermee aan moet als die volgroeid is. Het enige lekkere is ze rauw te eten, bij een Bitburger pilsje, gedoopt in een bergje zout.

Aardappels eet ik nauwelijks. Andijvie? Het lijkt erop dat een deel van de moestuin leeg blijft komende zomer. Daarom spitte ik vier rode bessenstruiken uit die in een betonnen bak stonden, die eigenlijk niet bedoeld was voor nutsgewassen, en die zette ik in één van de moestuinvakken. Prachtig was het: een maagdelijk zwarte moestuin, klaar voor gebruik. Aardbeien, dacht ik, misschien moet ik toch eens aardbeien zetten en dan veel gasten uitnodigen om die op te eten, zelf ben ik niet dol op aardbeien.

Oude stokroos Vervolgens vernieuwde ik het hekwerk rond de stokrozen. Alles van middeldikke takken. Vier takken in de grond en daartussenin een boter-kaas-en-eierenvorm van dwarstakken. Alles met schroeven aan elkaar vastgemaakt. Omdat ik daar toch bezig was, spitte ik een oude stokroos uit en verplaatste die. Daarbij sneuvelde natuurlijk de wortelstok, maar drie dagen later zag het blad er nog fris en stevig uit. In Amsterdam zijn stokrozen in mijn buurt regelrecht onkruid, die kruipen dwars door de straatklinkers heen. In de Eifel is dat lastiger, ik moet echt goed voor ze zorgen, anders wordt het niks. Dat blijkt toch steeds weer belangrijk, de grond en de omstandigheden. Dat verschilt natuurlijk al tussen Amsterdam en Bloemendaal, maar zeker ook tussen Amsterdam en de Eifel. Stokrozen houden van arme grond, zandgrond. Zo denk ik eraan de échte rozen op te geven. Het lukt me domweg niet. Of: het lukt de rozen niet. En toch zie ik in de buurt wél mooie rozen, de reden voor mijn mislukking heb ik nog niet gevonden. Jammer, ik houd wel van een stevige klimroos tegen een witte muur. Ik zou het nog één keer kunnen proberen, en dan inderdaad tegen die witte muur op het zuiden, in plaats van in het op het bos terugveroverde deel van de tuin. Gerbrand Bakker is schrijver en hovenier. Hij verhaalt over zijn huis, tuin en buren in de Duitse Eifel.

