Wat een wonder, die stilte aan het Haringvliet, pal in de Randstad

Het vakantiegevoel is meteen daar, ook al door het groepje oudere fietsers dat, voorzien van de obligate thermoskannen, appeltjes en boterhammetjes, tegelijkertijd inscheept en zich meteen door de verstrekte folders werkt. Enorme containerschepen komen langszij, zeilbootjes wiegelen in hun kielzog. Een minuut of tien blijven de oevers afzichtelijk met tanks, hijskranen, chemicaliën en andere narigheid, maar dan rest slechts groen genot.

Genot, maar met mate. De plannen voor het Haringvliet zijn mooi, maar opnieuw zo vreselijk gepolderd. De sluizen gaan slechts op een kier en dan nog met de nodige restricties. Oké, trekvissen als zalm en zeeforel kunnen nu af en toe passeren en hun bovenstroomse paaigebieden bereiken, maar stoten nog net zo vaak hun neus. Gooi open die sluizen, geef de vissen vrij baan. Laat het tij terug- keren in het Haringvliet. Geef het water meer macht!

Oorlogstaal welt op, maar vervliedt bijna net zo snel. Het brede water met meeuwen erboven en de zomerse zomer brengen daarvoor teveel blijheid. Op naar Tiengemeten, dat ultieme voorbeeld van wat omzetten van landbouwgrond in natuur vermag; proloog van verder verfraaien van de oever.

Alleen voor de groenzoekers

De boot legt aan in Willemstad en in een opwelling besluit ik even af te stappen. De waterbus komt immers over een uur weer voorbij. Enige culturele en geschiedkundige voeding doet ook een natuur-idioot soms goed.

Drie mannen in klapstoelen zitten te kadekijken en ik loop de oude vestingwallen op, in de 16de eeuw op instigatie van Willem van Oranje in de strijd tegen de Spanjaarden opgeworpen. Ik ben alleen, dankzij die Pavlovreactie van velen om een stad op afstand, vanuit folders en vooral vanaf een terras ‘te doen’. Het pad over de wallen is lommerrijk en gelardeerd met schapen. Ik leer over muitenissen, kustgeschut en traversen en sta veel te vroeg weer bij de kade, bang om de boot te missen. Nee, een cruise is niets voor mij.

Tiengemeten is zoals altijd; wijds, verlaten en lekker aards. Iedereen gaat naar musea en ander toeristisch vermaak, het enige echte Tiengemeten is weer alleen voor de groenzoekers. De dijken versierd met late guldenroede en distels, de nu wel erg verre oevers met kattestaarten en door de hitte zieltogende kruiskruiden. Een visdief zwenkt boven het water en ik dicht hem enig getwijfel toe; duiken of niet? Jagen in het ondiepe water met het risico van een verpletterde schedel of honger lijden?

Kreken en ondiepe waterpartijen zijn verworden tot craquelé vlakten en ik verwacht elk moment een olifant of stelletjes flamingo’s. Ongetwijfeld heeft de natuur - zoals dat heet - te lijden, maar mooi is het wel. En ach, wat heet lijden. De Noorse woelmuizen weten vast wel nat riet te vinden en ook de bevers floreren nog steeds, getuige de verse knaag-sporen. Voor de bestrijding van de oprukkende en alles overwoeke-rende kleine waterteunisbloem is de droogte juist handig. Nijvere vrijwilligers kunnen ze nu makkelijk uit de droge waterbodem rukken.

Veldleeuweriken, zilverreigers, eenden, ganzen, blauwborsten en en bruine kiekendief geven acte de présence. Vlinders en wilde bijen vliegen razendsnel van bloem naar bloem. De droogte gaat wel ten koste van de rijkdom aan stuifmeel en nectar.