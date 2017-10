Wat betekent dat nou écht, verantwoord eten?

Duurzaam eten begint bij de voorbereiding: kijk wat je nog in huis hebt en maak dan een boodschappenlijstje met wat je nog nodig hebt, en alleen dát. Zo voorkom je dat je te veel koopt en voedsel verspilt. Te voet of op de fiets naar de supermarkt gaan voorkomt ook verspilling: je kunt dan niet veel, laat staan te veel meenemen. En je vervuilt niets.

In de supermarkt is de keuze schier eindeloos. Volgens het Voedingscentrum is de productie van koek, snoep, snacks en alcohol behoorlijk belastend voor het milieu, net als vlees en zuivel. Koop je daar minder van, dan zorgt dat voor minder CO2-uitstoot. Wie dierenwelzijn belangrijk vindt, kan letten op keur-merken op de verpakking. Duurzame vis is bijvoorbeeld te herkennen aan het MSC- of ASC-keurmerk. Vlees en eieren zijn er met het Beter Leven-keurmerk.

Maar goed, wat eten we vandaag? Op een receptenpagina op internet vonden we als suggestie burrito’s met worstjes. Wat is daar voor nodig en hoe duurzaam is dit gerecht? De basisingrediënten, 6 wraps en een zakje kruidenmix, komen kant-en-klaar uit een pakje van een bekende Nederlandse fabrikant. Het is in Nederland in een doosje gestopt, maar de basisingrediënten zijn waarschijnlijk van elders in de wereld naar hier gehaald.

Zelf moeten we aan het gerecht toevoegen:

500 gram runderworstjes Tja, vlees. De milieudruk is behoorlijk hoog, zeker van rundvlees: de koeien zorgen bij leven voor broeikasgas en mest. Hoe de dieren hebben geleefd, kan verschillen. Een biologisch keurmerk of 3 sterren Beter Leven op hun vlees geeft de hoogste garantie voor dierenwelzijn. De runderen zijn dan niet onthoornd en de kalveren mochten minstens drie maanden bij hun moeder blijven. Waar het rundvlees vandaan komt, staat op het etiket. Dat moet vermelden in welk land het dier is geboren, waar het is grootgebracht en waar het is geslacht. Maar voor verwerkt vlees, zoals onze worstjes, is dit niet verplicht. Waar onze worst rondliep, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk komt die van uitgemolken melkkoeien. Een folie om de komkommer zorgt voor afval, maar verlengt de houdbaarheid en zorgt dus ook voor minder voed­sel­ver­spil­ling

175 gram geraspte kaas en 200 gram crème fraîche Kaas en crème fraîche worden gemaakt van melk, dus telt voor hun milieubelasting de mest en uitstoot van de koeien mee. Omdat voor een kilo kaas negen liter melk nodig is, is de milieudruk voor kaas hoger dan van andere zuivel. Nederlandse kaas heeft dan weer weinig transportkilometers afgelegd.

1 grote rode ui, gesnipperd Bij groente is het duurzaam om te kiezen voor een teelt van het seizoen, uit de regio. Dan hoeft het geen lange reis af te leggen naar je bord en is er geen kunst- en vliegwerk nodig geweest voor het verbouwen. Rode ui is het hele jaar verkrijgbaar uit Nederland.

Komkommer Komkommers in de herfst zijn de laatste Nederlandse exemplaren van het jaar. De komkommers die in de winter in de winkel liggen komen uit Zuid-Europa. Voor de komkommerteelt is weinig land en water nodig. De teelt in het warme Spanje kost minder energie, maar gebruikt meer bestrijdingsmiddelen. Een folie om de komkommer zorgt voor afval, maar verlengt de houdbaarheid en zorgt dus ook voor minder voedselverspilling. Eén onverpakte paprika kopen in plaats van drie in een zak scheelt afval

400 gram mais Mais is moeilijk voor de bewuste consument. Het zit waarschijnlijk in een blikje, dat ook geproduceerd moest worden en daarna bij het afval gaat. Zulke mais wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten, China, Brazilië, Mexico en Argentinië. In Nederland wordt alleen snijmais verbouwd, dat dient als veevoer.

1 rode paprika Paprika heeft een hoge klimaatbelasting. Nederlandse paprika wordt in kassen geteeld en is verkrijgbaar tussen april en oktober. Verder komen paprika’s uit de landen rond de Middellandse Zee. Eén onverpakte paprika kopen in plaats van drie in een zak scheelt afval.

100 milliliter water Uit de kraan, niet uit een fles! Kraanwater is 30 tot 1300 maal beter voor het milieu dan flessenwater, vooral omdat er geen verpakking voor nodig is.