Was de expeditie naar Spitsbergen een snoepreisje voor topmanagers?

Ze bereikte dit weekend de bewoonde wereld weer. Poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom, nummer 3 in de Trouw Duurzame 100, trok afgelopen week de aandacht met een vierdaagse poolexpeditie voor bedrijven als ING, Gasunie, NS, Schiphol en Arcadis. Ze zeilde met 66 topmanagers, op de driemaster 'Rembrandt van Rijn', langs Spitsbergen.

Waar was de trip goed voor, klimaatverandering is toch bekend? "Ja, iedereen weet dat er een klimaatprobleem is. Maar er gebeurt te weinig. Samenwerking tussen bedrijven is nodig. Daarom was het belangrijk om met de topbestuurders naar Spitsbergen te gaan. Het leverde unieke discussies op, kruisbestuiving. Dat was niet gelukt zonder bij elkaar te kruipen op het schip. Na afloop van de reis beloofden de bestuurders gezamenlijke actie. Ze riepen op tot een duurzaam regeerakkoord. En nee, dat was niet vooraf bekokstoofd."

Geïmponeerde deelnemers twitterden onderweg prachtige natuurfoto's. Het was ook een beetje genieten? "Daar was ik van tevoren al een beetje bang voor, dat het vertekende beeld zou kunnen ontstaan van een soort snoepreisje. Dat was het niet. Er is enorm hard gewerkt, in aanloop naar de expeditie en aan boord. De CEO's zijn tot in de kleine uurtjes in gesprek gegaan. Het is natuurlijk ook waar dat het gebied bij Spitsbergen, ondanks alle klimaatbedreigingen, nog fanatisch mooi is. Het doel van de expeditie was tweeledig. Namelijk: de natuurpracht tonen die we moeten beschermen en tegelijkertijd inzichtelijk maken welke ramp zich daar nu al voltrekt" Er is enorm hard gewerkt, in aanloop naar de expeditie en aan boord Bernice Notenboom, klimaatjournalist en poolreiziger

Hoe kun je dat vaststellen, in vier dagen? "De expeditie was uiteraard professioneel en grondig voorbereid. Meerdere experts, van onder meer ruimteorganisatie Esa, waren mee. Op het schip zijn inhoudelijke presentaties gegeven, om te zien hoe locaties er in de afgelopen decennia uit zagen. Als je op zo'n plek staat, ervaar je de immense veranderingen. Dan zié je dat een gletsjer zich heeft teruggetrokken."

Wat gaan ze nu doen, de directeuren uit de energie-, bouw- en vastgoedsector die meezeilden? "Voor de goede orde: het is niet zo dat iedereen, hup, zomaar even aanhaakt. Bedrijven als Shell, Eneco en KLM sloegen de uitnodiging af. Deelname aan de reis is ook niet geheel vrijblijvend. In september volgt een bijeenkomst om verdere acties te bespreken. Sommige grote, fossiele topbedrijven verdienen daarbij een steun in de rug. Ze staan zwaar op achterstand, in vergelijking met kleine bedrijven die snel milieuvriendelijk kunnen gaan werken."

Voorafgaand aan de tocht heeft u zelf, tijdens een ski-expeditie met twee collega's, sneeuwdiktes gemeten op de Noordpool. En? "De exacte analyses lopen nog. Maar het algemene beeld is duidelijk. Hoe noordelijker we kwamen, hoe minder sneeuw er lag. We troffen veel eenjarig, dun ijs aan. Alles duidt erop dat kwetsbare poollocaties steeds verder opwarmen." Lees ook: Bedrijfsbonzen brainstormen over klimaat in hol van de leeuw

