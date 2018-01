Warmpjes en duurzaam er bijzitten op een Nijmeegse billenwarmer

Een terrasje pakken in de winter. In Nijmegen kan het met speciale kussens die niet nodeloos de buitenlucht opwarmen, maar wel zorgen voor behaaglijke billen. Het is een van de projecten in het kader van de titel Green Capital die Nijmegen vanaf gisteren draagt.

Ruim twintig horecazaken in de Nijmeegse binnenstad investeren in de elektrische verwarmingskussens. De kussens zijn een idee en ontwerp van Nijmegenaar Jorg Rijkschroeff. Tijdens zijn studie Industrieel Productontwerp bedacht hij een oplossing voor het probleem dat door het rookverbod alleen maar groter werd: de energieslurpende terrasverwarmers, die met het Hollandse klimaat een groot deel van het jaar staan te blazen.

Het kussen verbruikt zo'n 40 watt per uur, als er iemand op zit. Ter vergelijking: een beetje heater verbruikt al gauw zo'n 6000 watt per uur

Zijn idee werd beloond met een subsidie van 10.000 euro van de overheid, zodat hij het verder kon uitwerken. Inmiddels hebben toeristen op Amsterdamse rondvaartboten en voetbalsupporters in stadions het aangenaam warm vanwege de kussens van Sit&Heat.

Nijmegen Omdat Nijmegen groene hoofdstad is, besloot Rijkschroeff op zoek te gaan naar twintig horecabedrijven in zijn eigen stad, die met korting wilden investeren in de kussens. De ontwerper wil zo het groene kleurtje van Nijmegen nog zichtbaarder maken. "De kussens leveren een duurzame bijdrage." Het kussen gaat aan zodra er iemand op zit. "Een klein verrassingseffect als je het niet weet", lacht hij. De gebruiker kan vervolgens zelf regelen hoe warm hij of zij het wil hebben via een eigen bedieningspaneel. "Omdat je rug wordt verwarmd, geeft dat een comfortabel gevoel door heel je lichaam." De billenwarmers worden deels gesponsord door de gemeente en het bedrijfsleven, maar ook door inwoners van Nijmegen. Rijkschroeff: "Voor 25 euro kunnen zij het project crowdfunden. In ruil daarvoor krijgen ze een bonnenboekje met kortingen van de deelnemende horecabedrijven." De titel Green Capital is aanleiding voor veel bedrijven, onderwijsinstellingen én inwoners om zich te storten op allerhande duurzame projecten. Zo kunnen bewoners meedoen aan een uitdaging om zo min mogelijk afval te produceren of om energie te besparen met hun buurt. Bestaande evenementen zoals de Vierdaagsefeesten zetten dit jaar in op extra duurzame maatregelen onder het motto 'stappen zonder footprint'.