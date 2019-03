Wanneer zullen klimaatzorgen de huizenprijs doen kelderen?

Ik woon zelf in een prachtig dorp, het Noord-Hollandse Bergen. Veel natuur om me heen, strand, bos, hoge duinen ook. Slechts één minpuntje kan ik bedenken: mijn voordeur ligt nul meter boven zeeniveau. Maar ach, ik maak me daar nog niet zo druk om. De duinen en dijken houden het zeewater nog wel tegen.

Dat is rond Bergen niet altijd zo geweest. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 heeft hier flink huisgehouden. We hebben er onder meer het Mirakel van Bergen aan te danken, waarbij hosties uit de weggeslagen kerk van Petten in Bergen aanspoelden. Voor die overstroming was geen springvloed plus orkaan nodig, een flinke storm in combinatie met hoogwater in zee én in de rivieren was genoeg. Het water kwam van alle kanten.

Het laatste kan opnieuw gebeuren, waarschuwen klimaatwetenschappers. Als de temperatuur op aarde stijgt, stijgt ook de zeespiegel. Slagen we er in om de temperatuurstijging tot pakweg 1,5 graad te beperken, dan valt het allemaal mee, dan stijgt de Noordzee tot het jaar 2100 met 80 centimeter. Daar kunnen we prima dijken voor verhogen.

Als het water straks echt van alle kanten komt: uit zee, uit rivieren, uit de grond en uit de hemel, is er geen plan B. Dan moeten we verhuizen naar Duitsland.

Als de zaak volloopt Maar doen we te weinig en wordt het 3 tot 5 graden warmer, dan zou de zeespiegel zomaar een paar meter omhoog kunnen komen. Dan kun je nog wel dijken verhogen, maar je zult ook wat met het rivierwater moeten. Dat staat dan ook een paar meter hoger voordat het in zee stroomt. En het grondwaterpeil komt ook omhoog. En in zo’n warmer klimaat kunnen enorme regenbuien de zaak van bovenaf doen vollopen. Het water komt dan echt van alle kanten. ‘Dan hebben we geen plan B’, lieten Nederlandse deskundigen onlangs nog weten. Dan komt de westelijke helft van Nederland onder water te staan, en moet driekwart van alle Nederlanders verhuizen naar Duitsland. Nog kunnen we denken dat het allemaal goed komt. Mijn huis, en alle huizen in de Randstad en omgeving, blijven droog. Het blijven favoriete plekken om te wonen en als ik morgen mijn huis zou willen verkopen, krijg ik de hoofdprijs. Maar wat als over tien jaar blijkt dat de wereld de afspraken van Parijs niet haalt? Dat de aarde geen 1,5 graad warmer wordt, maar misschien wel 4 graden. Dat rond 2100 de zeespiegel 2 meter hoger zal liggen. En daarna zal blijven stijgen. Als ik over tien jaar mijn huis wil verkopen, kan de koper door die vooruitzichten met recht vrezen dat mijn huis over vijftig of zestig jaar onder water komt te staan, en dan niets meer waard zal zijn. Als de koper er net als ik dertig jaar zou willen wonen, vindt hij in 2060 echt geen volgende koper meer die de hoofdprijs zal willen betalen voor een huis dat nog slechts twintig of dertig jaar meegaat, in een dorp dat dan ook verdwijnt. Kortom: als de koper van mijn huis over tien jaar slim is, dingt hij fors af op de koopprijs omdat hij al weet dat hij er later zelf nog veel minder voor zal krijgen.

Hotline Ik heb nog niet gehoord dat klimaatzorgen de huizenprijzen in west-Nederland nu al onder druk zetten. Omgekeerd zouden die zorgen op Limburgse heuvels juist tot hogere prijzen moeten leiden. Als u de komende jaren leest dat de huizenprijzen in het westen stabiel zijn of dalen en in het oosten stijgen, dan kunt u vermoeden dat sommigen zich ergens zorgen over beginnen te maken. Zover is het echter nog niet. Voorlopig doen we nog net alsof er niets aan de hand is. Maar als ik villabewoner was in Aerdenhout of Het Gooi, én directeur van een groot bedrijf in Nederland, zou ik geen tien jaar meer wachten. Ik zou nu al de hotline met premier Rutte eens gebruiken. En hem vragen om zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke CO2-taks voor mijn bedrijf in te voeren... In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

