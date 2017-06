Wanneer mag iets biologisch heten?

In het woud van voedselkeurmerken valt het label 'biologisch' misschien niet eens heel erg op. Toch is het een van de belangrijkste bakens voor de consument die duurzaam wil eten. Want 'biologisch' betekent dat is voldaan aan Europese regels voor het welzijn van dier, plant en bodem. Maar wie bepaalt hoe die regels precies luiden? 'Brussel' luistert naar burgers, lobbyisten en deskundigen, maar de besprekingen over nieuwe 'biowetten' zijn volkomen vastgelopen.

Aan welke voorwaarden moet een product voldoen om 'biologisch' te mogen heten? Dat is niet zomaar een afspraak tussen producenten van voedsel, maar vastgelegd in een verordening van de Europese Unie die voor alle 28 lidstaten geldt. Daarmee is 'biologisch' in België hetzelfde als in Bulgarije en in Nederland hetzelfde als in Polen. De huidige verordening voor biologische landbouw dateert uit 2007 en is aan vernieuwing toe. De afgelopen drie jaar zijn er al zeventien rondes van onderhandelingen geweest, dat is uitzonderlijk veel. Een akkoord is er nog altijd niet. Afgelopen maandagavond spraken de Europese landbouwministers indringend met elkaar in Luxemburg, maar ook daar werd de impasse niet doorbroken.

Voor de nichemarkt die 'biologisch' toen was, werden in 1991 voor het eerst Europese regels opgesteld. Die stelden eisen aan de productie en regelden controle daarop. Maar de kleine biologische markt met een gering aantal producenten en consumenten groeide sinds 1991 onstuimig. Om de regels te laten aansluiten op de veranderde markt, werd de verordening in 2007 aangepast. Inmiddels zijn producenten, het publiek en de politiek het eens dat het tijd is voor een volgende update. De markt is in tien jaar tijd alweer verviervoudigd. De vraag naar biologische producten blijft toenemen en de EU wil nieuwe, meer uniforme en strengere regels om het aanbod te vergroten en te verbeteren en het vertrouwen van consumenten in biologische producten te bestendigen.

Wat zijn de pijnpunten?

Dat Van Dam tegen het Maltese compromis stemde, is volkomen terecht, vindt de Nederlandse biologische koepelorganisatie Bionext. Met diverse punten uit de voorgestelde verordening moet Nederland niet akkoord gaan, adviseerde Bionext de staatssecretaris.

Neem de aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen op biologische groente en fruit. Degenen die de enquête van de EU invulden, wilden hier een strenge norm voor. Nu is het voor bioboeren al niet toegestaan om de gewassen te bespuiten, maar via de wind kunnen er wel gifrestjes op biologische gewassen terechtkomen, afkomstig van een 'gangbare' boerderij in de buurt. De Europese Commissie stelt voor dat een biologisch gewas nul komma nul pesticideresidu mag bevatten, anders wordt het afgekeurd. Volgens Bionext is dit onwerkbaar. Want hoe kan een boer zich beschermen tegen overwaaien of andere vormen van overdracht? Deze extreem strenge regel zou funest zijn voor de meeste boeren.

Een ander pijnpunt is het aantal kippen dat maximaal in een biologische stal gehuisvest mag worden. De Europese Commissie stelt voor: 3000 kippen per schuur. Nu is dat 3000 kippen per eenheid, waarbij boeren meerdere eenheden gescheiden van elkaar in een schuur hebben. De ene eenheid heeft vrije uitloop naar de ene kant, de andere eenheid naar de andere kant. De gemiddelde omvang van een biologisch legkippenbedrijf is 18.000 kippen. Die boeren zouden dan in één klap niet meer biologisch zijn. "Nederland verdient veel geld met biologische kippen", zegt Peter Jens, die in Brussel lobbyist is voor een ontwikkelaar van ecologische landbouwmethodes. "Dus de regels hiervoor raken rechtstreeks het Nederlandse handelsbelang." In sommige landen is het misschien best mogelijk om extra stallen te bouwen maar in het dichtbevolkte Nederland is dat lastig en duur.

Een laatste diepgaand discussiepunt raakt de kern van de filosofie achter 'biologisch'. De Europese Commissie stelt voor om gewassen die niet in de volle grond zijn geteeld het predicaat 'biologisch' te geven. Peter Jens juicht dat toe. Als gewassen die groeien in potten, bakken of containers met bijvoorbeeld steenwol, kokosvezel of kleikorrels milieuvriendelijk worden verbouwd, waarom zou dat dan niet 'biologisch' mogen heten? "Omdat de natuurlijke grond, de levende bodem, het basisprincipe is van de biologische beweging", zegt woordvoerster Miriam van Bree van Bionext. "Daar mag je niet aan tornen." Staatssecretaris Van Dam volgt voorlopig het standpunt van Bionext.

"Dat idee van de levende bodem gaat terug op de filosofie van Rudolf Steiner", zegt Peter Jens. "Maar als je daar zo aan hecht, kun je beter biologisch-dynamisch gaan werken. En als de natuurlijke grond allesbepalend is, zou je ook geen kassen moeten toestaan. Die zijn een hulpmiddel om gewassen te verbouwen die van nature niet in het Nederlandse klimaat passen."

Zo moet je dat volgens Bionext niet zien. "Een afdak in de vorm van een kas doet voor ons geen afbreuk aan de biologische principes", zegt Miriam van Bree.

