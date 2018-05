Wanneer is groene energie echt groen?

Dus heeft het bedrijf die puzzel zelf ontward en een onlinetool gebouwd waarmee de consument kan kijken of de energieleverancier honderd procent groen is. Deze ‘Organic Energy-tool’, gebouwd met behulp van gegevens van klimaatbureau Hier en onderzoeksbureau CE Delft, wordt maandag gelanceerd.

Volgens Vandebron brengen energiebedrijven hun fossiele activiteiten onder bij dochterondernemingen, waardoor je als consument weliswaar groene energie afneemt, maar indirect toch de productie van fossiele energie financiert. Zelf zegt Vandebron zijn klanten precies te vertellen waar hun energie vandaan komt: wie een contract afsluit kan zelf de boer uitkiezen bij wie de windmolens in het weiland staan.

69 procent van de mensen kiest voor groene energie, terwijl de helft indirect de steen­ko­len­in­du­strie ondersteunt. Aart van Veller

Helemaal zwart-wit is het niet. Wie energie afneemt bij Budget­Energie steunt de kolenindustrie weliswaar niet, maar waar de stroom wèl precies vandaan komt, is onduidelijk. Zo zou er biomassa voor verbrand kunnen worden, ook iets waar Vandebron tegen is.

Wie bij GreenChoice zit krijgt een pluim, maar een klant van Essent niet. De boodschap is dan: ‘Essent is onderdeel van Innogy, dat is weer eigendom van RWE. RWE is de eigenaar van de Eemshavencentrale, de allergrootste vervuiler van Nederland.’ Die boodschap is belangrijk, zegt Van Veller, want: “69 procent van de mensen kiest voor groene energie, terwijl de helft indirect de steenkolenindustrie ondersteunt.”