Wakker Dier wil meer actie tegen stalbranden

De brandweer in Flevoland kon gisteren wel voorkomen dat de brand bij de boer in Swifterband oversloeg naar twee loodsen met koeien. Maar voor de 40.000 kippen was er geen redden meer aan. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend.

Wakker Dier stelt dat stalbranden voorkomen kunnen worden door strengere regels

Wakker Dier stuurde de onderhandelaars over een nieuw kabinet al eerder een brandbrief, waarin ze aandrong op maatregelen de branden op de boerenerven terug te dringen. Gisteren sloeg ze opnieuw alarm, ook met cijfers. Volgens haar berekeningen hebben dit jaar 225.000 dieren het leven gelaten bij een brand. Dat zijn er bijna 25.000 meer dan in het hele vorige jaar. “Dat er dit jaar zoveel slachtoffers zijn is schokkend”, zegt een woordvoerder van Wakker Dier. “De tijd van wachten is nu echt voorbij. Er moet nu actie komen.”

Brandweerlieden blussen een grote brand op een varkensfokkerij, waar honderden varkens om het leven zijn gekomen. Twee stallen aan de Oppersveldweg zijn volledig uitgebrand. © ANP

Wakker Dier stelt dat stalbranden voorkomen kunnen worden door strengere regels. Ze vindt dat sprinklerinstallaties in de stallen verplicht moeten worden. Ze pleit ook voor betere vluchtwegen voor de dieren en voor brandveilige ventilatiesystemen.

In 2011 heeft de dierenbescherming samen met boeren, brandweer, verzekeraars en het ministerie het ‘Actieplan stalbranden’ opgesteld. Uit de recente branden en het toenemende aantal slachtoffers leider Wakker Dier af dat de afgesproken maatregelen onvoldoende effect hebben gehad.

Het actieplan is inmiddels geëvalueerd. Voor 1 september stuurt staatssecretaris Martijn van Dam de resultaten naar de Tweede Kamer. Tot die tijd wil hij volgens zijn woordvoerster niet reageren.

