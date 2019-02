Terwijl er 33 jaar geleden nog een Elfstedentocht werd gereden rond deze datum, is het nu bijna 20 graden en strakblauw. Ook de campus van Wageningen Universiteit voelt het bijna als een zomerse dag. Het gras ligt vol met plukjes studenten, die zich in de tussenuren over hun studieboeken buigen én waterijsjes eten. Maar de sfeer is niet geheel ­onbezorgd: de warme februarizon brengt de opwarming van de aarde wel heel dichtbij.

“Het is een soort tweestrijd”, zegt eerstejaarsstudent milieuwetenschappen Erianne Lever (19). “Aan de ene kant genieten we van het lekkere weer, maar aan de andere kant houden we ons in onze studie bezig met de gevaren van klimaatverandering. Dat voelt dubbel.”

Kleermakerszit

De Friese studente zit in kleermakerszit op het gras, met op haar schoot een studieboek. “Eerst was ik gewoon heel blij dat de zon scheen, tot een klasgenoot me erop wees dat het nog maar februari is en we al zonder jas naar buiten gaan. Toen dacht ik: er is toch wel echt iets mis.”

Ze koos voor milieuwetenschappen voor de combinatie van het technische en het maatschappelijke, vertelt Lever. “We zijn op de hoogte van de problemen van klimaatverandering, maar we doen er als maatschappij helemaal niks aan. Hoe kun je ervoor zorgen dat dit wel gebeurt? Op die vraag hoop ik antwoord te krijgen met deze studie.”

Verderop aan het water zit Roel van Oirschot (34). Hij is afgestudeerd milieukundige, en nu bezig met de lerarenopleiding. “Als ik mensen om me heen hoor zeggen wat een lekker weertje het is, dan denk ik wel bij mezelf: is dat nou wel zo’n goed teken? En als het een keertje heel goed vriest in de winter, merk ik ook dat ik een soort van opluchting voel.”