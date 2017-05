Waddenvereniging schrikt van gevolgen gasboringen

De Waddenvereniging trekt deze conclusies uit de nieuwste rapportages van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, die niet alleen op het Groningse land gas wint, maar ook boort in de Waddenzee. Voor de Waddenvereniging is nu zonneklaar dat de gevolgen veel groter zijn dan gedacht.

Uitgerekend is wat de gevolgen zouden zijn als de gaskraan nog vandaag dicht zou gaan. Het verschil met wel doorgaan met boren is minimaal; ook als de Nam zou stoppen, dan nog blijft de bodem de komende tientallen jaren dalen, zij het ietsje minder dan als er wél gas wordt gewonnen.

Ook een andere belofte wordt niet waargemaakt, zegt Esme Gerbens, woordvoerder van de Waddenvereniging. Er mag geboord worden zolang de voorspellingen over de gevolgen nauwkeurig zijn. "Maar de marges zijn enorm”, zegt Gerbens op basis van deze studie.

Nieuw bewijs

De Waddenvereniging heeft zich altijd verzet tegen de boringen. In deze recente studie ziet ze nieuw bewijs dat het het beste is nu te kappen met de boringen of op zijn minst de productie aanzienlijk te verminderen. De verwachting dat de daling van de bodem zou worden gecompenseerd door toevoer van zand is niet uitgekomen, zegt Gerbens. Daar komen de gevolgen van de klimaatverandering bij. Ook stijging van de zeespiegel vormt een bedreiging voor de Waddenzee, terwijl verwacht wordt dat ook de zoutwinning de bodem doet dalen.

In de Waddenzee vallen bij eb platen droog. Die trekken vogels aan, en zeehonden. Door de combinatie van bodemdaling en stijging van de zeespiegel komt dat unieke karakter van het gebied in gevaar. De Waddenvereniging vreest dat de Waddenzee uiteindelijk een gewone zee zal worden.

De Waddenzee heeft de beschermde status van Werelderfgoed. Economische activiteiten zijn niet verboden, maar wel aan strenge voorwaarden verbonden. Aan de toestemming voor de boringen is jarenlange politieke strijd vooraf gegaan, waarbij links tegen was en de VVD voor. Het CDA heeft een periode gehad van verzet, maar sprak zich uiteindelijk toch weer uit voor de boringen. Er zou worden geboord ‘met de hand aan de kraan’: als de bodem te veel zou dalen, dan zou er worden gestopt. “De studie van de Nam laat nu zelf zien dat van dat hele verhaal niks is terechtgekomen”, zegt Gerbens van de Waddenvereniging.

Naar verwachting volgende week komt het Staatstoezicht op de mijnen met een advies over het Nam-rapport aan demissionair minister van economische zaken Henk Kamp (VVD). De Nam reageert niet op vragen.