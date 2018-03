Waarom stoppen met Gronings gas niet per se een bijdrage levert aan het halen van de klimaatdoelen

Het is nu nog zo vanzelfsprekend: om eten te koken het gasfornuis aanzetten, om het huis te verwarmen de CV-ketel aan het werk zetten. Maar het verbranden van aardgas voor die doeleinden leidt tot de uitstoot van koolstofdioxide. Dit broeikasgas (afgekort CO2) draagt bij aan de opwarming van het klimaat.

Lees verder na de advertentie

Om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden (en nog liever 1,5 graad) hebben in 2015 in Parijs 174 landen, waaronder Nederland, hun handtekening gezet onder een klimaatakkoord. Daarin beloven ze de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Het kabinet-Rutte III stelt in het regeerakkoord bovendien als doel dat Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Wat is de klimaatwinst als er in Nederland geen gas uit de Groninger bodem meer wordt verstookt?

Als vuistregel geldt dat het verbranden van een kuub aardgas leidt tot een uitstoot van 1,8 kilo koolstofdioxide. Nederlanders verstoken samen per jaar zo’n 50 miljard kuub gas, goed voor 90 miljard kilo CO2. Op een een totale uitstoot die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 167 miljard kilo CO2 per jaar bedraagt scheelt dat dus ruim de helft.

Zo bezien zou stoppen met gas een flinke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Maar zo simpel ligt het niet, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). “Of daadwerkelijk die CO2-reductie wordt gerealiseerd, hangt af van de alternatieve invulling van de warmtevoorziening”, stelde het planbureau in een reactie op het regeerakkoord.

Warmtepomp Nederland wil uiteraard warm blijven douchen, eten blijven koken en in de winter een warm huis hebben. Voor de uitstoot van broeikasgas is het belangrijk op welke manier dat gebeurt als het land eenmaal van gas los is. Als de warmte komt van een elektrische warmtepomp levert het weinig winst op zolang die pomp ‘gewoon’ op het elektriciteitsnet is aangesloten. Want het opwekken van elektriciteit in een centrale zorgt óók voor CO2-uitstoot. Wil Nederland zonder gas toch de uitstoot verminderen om zo te helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan, dan moet er volgens het PBL heel wat gebeuren: huizen nog veel beter isoleren zodat er minder verwarming nodig is, daarbij een elektrische warmtepomp én een dak vol zonnepanelen. “Dan wordt die reductie ook daadwerkelijk gerealiseerd.”