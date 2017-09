Waarom september een prachtige maand is

De meeste planten zijn uitgebloeid, de meeste vogels uitgebroed. Er bloeien nog planten en er broeden nog vogels, maar ze zijn over hun groeispurt respectievelijk broedpiek heen. Veel vogels trekken reeds zuidwaarts. Insecten hebben hun piek ook achter de rug. De eerste bomen blozen in herfstkleuren, de eerste eikels vallen.

De zon is nog warm, maar staat een stuk lager dan we gewend waren en het wordt al om half negen donker. Gelukkig kunnen we dankzij de klimaatverandering op zonnige dagen tot in december buiten zitten. In september komen zelfs zwoele avonden in toenemende mate voor en ook los daarvan is september een prachtige maand.

Het lage licht dat door het groen, geel en rode kleurenpalet schijnt, over het rijpe mos strijkt en bedauwde spinnenwebben doet glinsteren... Kom daar eens in een andere maand om! Die spinnen zijn nu massaal aanwezig en ook veel ander leven is er nog in overvloed. Sommige dagvlinders zijn aan hun nieuwe generatie bezig, sommige zweefvliegen, juffers en libellen vliegen onbekommerd rond. Herfstasters en -tijlozen komen tot bloei en overal schieten paddenstoelen uit de grond. Herfstspanners, een nachtvlindersoort, bereiden hun verpopping voor.

Vogels zijn er nu juist veel, want ook al zijn de gierzwaluwen, grutto's en koekoeken grotendeels vertrokken, uit het oosten en noorden trekken vogels met zwermen tegelijk binnen. Sommige zijn op doorreis, andere blijven de winter bij ons.

Afgezien van die seizoensmigranten zijn er ook meer standvogels, onze vaste bewoners, dan een half jaar geleden. Zij hebben intussen een nieuwe generatie opgevoed. Van spreeuwen zijn er nu zeker twee keer zoveel. De helft van hen gaat komende winter ook weer dood, trouwens, maar zullen we daarover onze tranen niet laten biggelen voor het zover is?

