Waarom natuurcompensatie meestal beperkt blijft tot schaamgroen

De weg dwars door Hoogerheide werd te druk en te gevaarlijk en dus kwam er een rondweg, de N289, om het dorp. Dat die dwars door grasland loopt met poelen voor salamanders, betreurt Jim de Blank nog steeds. “Dat was natuurgebied, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur met kamsalamanders, de kleine water- en de vinpootsalamander.”

Natuur- en milieuvereniging Namiro (Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening) waar De Blank voorzitter van is, verloor haar beroep bij de Raad van State in 2008. De gemeente Woensdrecht, waar Hoogerheide deel van uitmaakt, moest ter compensatie bloemrijke graslanden aanleggen en andere voorzieningen treffen. “Die zijn er nog steeds niet”, zegt De Blank.

De gemeente trok het boetekleed aan: de boer mag geen drijfmest meer uitrijden en nog maar één keer per jaar maaien. ,,Het kan nog wel een paar jaar duren voor het weer wat is’’, zegt De Blank nu. De gemeente wil er niet meer over praten: “Nu is het goed”.

Door de waterpeilverlaging zijn de poelen kleiner geworden en de houtwallen in slechte conditie, net als de aanplant in de berm van de nieuwe weg, die belangrijk is voor vogels en vleermuizen. Bomen waren niet aangeslagen en de ecotunnels lagen droog en functioneerden niet.

Het bureau telt op een van de drie percelen vijftien vaarzen, jonge koeien, en dat maakt ‘de begrazingsdruk (…) negen keer zo hoog als volgens het Inrichtingsplan Natuurcompensatie is toegestaan’. Bovendien is ‘het van oorsprong natte karakter van de graslandpercelen (…) verdwenen; de potenties om hier de beoogde vochtige schraalgraslanden te realiseren kunnen daardoor niet worden ontwikkeld.’

Ecologisch adviesbureau De Brabantse Wal, dat Namiro erbij haalde, concludeerde in 2014: ‘Door het huidige, vrij intensieve agrarische beheer heeft het grootste deel van de graslandpercelen (…) een soortenarme Engels raaigrasvegetatie. (Er is) geen sprake van een bloemrijk grasland dat waardevol is voor vlinders, sprinkhanen en andere insecten (…) ook niet in de toekomst.’

Kwetsbaar

Het voorbeeld uit Hoogerheide laat zien dat natuurcompensatie niet eenvoudig is. Vaak haalt de nieuw aangelegde natuur het niet bij de oude, met alle frustratie voor natuurliefhebbers van dien. “Of denk aan kleine stukjes natuur voor vlinders en vleermuizen”, zegt Lars Koreman, provinciaal ambassadeur voor Natuurmonumenten in Noord-Brabant en Limburg. Die natuur is kwetsbaar en dus moeilijk elders terug te krijgen. “En als onderhoud van de compensatienatuur uitblijft, is het eveneens verspilde moeite. Wat je niet met regelmaat maait, wordt op den duur bos en verliest zijn functie.’’

Het is vervelend genoeg als natuur moet wijken, maar soms kun je niet compenseren, omdat de ruimte ontbreekt Lars Koreman

Er zijn meer gevallen zoals in Woensdrecht waarbij het misgaat met natuurcompensatie, terwijl dat gemakkelijk te voorkomen is. De wegbeheerder die keurig compenserend groen inricht, maar niet voorkomt dat strooizout afdrijft en schade aanricht. En met populierenbosjes in de klaverbladen van een verkeersplein is keurig voldaan aan de wettelijke compensatieplicht, al is de natuurwaarde verwaarloosbaar. “Meer dan schaamgroen is dat niet”, zo merkte Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten dat eerder dit jaar op.

Ruilen van grond voor compensatie is bovendien zó ingewikkeld en tijdverslindend dat zelfs de beste voornemens achter de horizon kunnen verdwijnen, met alle gevolgen van dien. “Als een boer zijn bedrijf moet verplaatsen, gaat daar gauw vijf jaar mee heen. Zelfs plaatselijke milieuclubs raken dan het zicht kwijt. Er zijn gemeenten die compenseren in gebied dat allang is aangewezen om nieuwe natuur aan te leggen. Dat is dan een sigaar uit eigen doos”, zegt de ambassadeur van Natuurmonumenten.

Terwijl de regels zo simpel lijken. Worden er bijvoorbeeld voor de aanleg van asfalt drie eiken gekapt, dan moeten er zo dicht mogelijk bij de oude plek drie worden herplant, luidt het uitgangspunt. Gebeurt dat niet, dan blijft het gereserveerde geld staan op de rekening van een provinciaal fonds of van het Nationaal Groenfonds. Daar wachten nu tientallen miljoenen euro’s op een nieuwe bestemming.

De provinciale rekenkamers delen de zorgen van Na­tuur­mo­nu­men­ten over de manier waarop natuurschade in de praktijk wordt gecompenseerd

Bij Natura2000-gebieden, die internationaal van grote waarde zijn, moet nieuwe natuur zijn aangelegd nog voor de oude wordt aangetast. Op andere plaatsen achteraf compenseren mag, maar ook bij de compensatie van deze internationaal waardevolle gebieden gaat het nogal eens mis, constateert Natuurmonumenten. “Het is vervelend genoeg als natuur moet wijken, maar soms kun je niet compenseren, omdat de ruimte ontbreekt. Je kunt moeilijk bedrijven of huizen slopen”, zegt Lars Koreman. Natuurmonumenten wil daarom versoepeling van de wettelijke regels, om geld dat niet wordt gebruikt ook elders aan te kunnen wenden. Een pleidooi dat begrip ontmoet bij Jac Meter, financieringsspecialist van het Nationaal Groenfonds. Uiteindelijk is ook hij er niet trots op als ergens honderd oude eiken worden ‘gedumpt’ – daar moet echt iets waardevols tegenover staan, vindt hij. Maar verder wil hij niet in details treden. “Wij zijn ook bankier en het betreft hier compensatiegeld van relaties.”