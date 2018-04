Waarom minister Schouten af wil van de houdbaarheidsdatum

Minister Schouten van landbouw belooft meer te doen tegen voedselverspilling. De hoeveelheid eten die Nederlanders jaarlijks weggooien, blijft onveranderd groot. Dat zei Schouten deze week in de Tweede Kamer.

De doelstelling van de regering om mensen minder te laten verspillen, is niet bereikt. De bedoeling was dat Nederlanders in 2015 20 procent minder voedsel zouden verspillen dan in 2009. Jaarlijks onderzoekt de Wageningen Universiteit (WUR) in opdracht van het ministerie van economische zaken de voortgang daarvan. Uit de editie 2017 van de Monitor Voedselverspilling van de WUR, die de Tweede Kamer donderdag met minister Schouten besprak, blijkt dat er "geen significante reductie valt te constateren". De onderzoeksafdeling van het Europees Parlement constateerde vorig jaar dat Nederlanders zelfs veruit de grootste verspillers van Europa zijn, op afstand gevolgd door België en Cyprus.

De regels voor verkoop van misvormd fruit, waar verder niets mis mee is, moeten soepeler

Die cijfers zijn minister Schouten van landbouw een doorn in het oog, liet zij de Tweede Kamer weten. Ze wil daarom dat op zeer lang houdbare producten, zoals pasta en koffie, geen uiterste houdbaarheidsdatum meer staat. Ook wil zij dat de regels voor misvormde groenten en fruit versoepeld worden, zodat producten waar verder niets mis mee is, niet worden weggegooid.

Prijsvraag Daarbij is zij afhankelijk van de medewerking van andere EU-ministers, omdat veel wettelijke richtlijnen voor voedsel Europees zijn. Zo gelden er binnen de Europese Unie voor de meestverkochte soorten groenten en fruit specifieke handelsnormen, gericht op uiterlijke kenmerken. Wereldwijd wordt naar schatting een derde van al het geproduceerde eten verspild. Nederlandse consumenten gooien jaarlijks meer dan veertig kilo voedsel weg per persoon. Om duidelijk te krijgen wat Nederlanders weggooien en waarom ze dat doen, heeft het ministerie van landbouw een prijsvraag uitgeschreven. Het ministerie nodigt startende ondernemers uit een instrument te ontwikkelen, bijvoorbeeld een app voor de smartphone, om de voedselverspilling bij mensen thuis in kaart te brengen. Het beste idee wordt beloond met 20.000 euro. Apps die eraan bijdragen dat er minder eten wordt weggegooid, bestaan al, maar zijn niet gericht op het gedrag in een huishouden. Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van Amsterdam en Utrecht via een app overgebleven eten van hotels, restaurants en winkels kopen. Volgens de makers van de app zijn daarmee tot nu toe zo'n 2500 maaltijden van de vuilnisbak gered.