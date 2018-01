Waarom melkveehouders sjoemelen met aantallen

Je kunt uitgaan van het goede in de mens en van het slechte in de mens, aldus Tjirk van der Ziel. In het eerste geval overtreedt een boer uit wanhoop de regels, in het tweede geval uit winstbejag. Als je het hem vraagt, zegt Van der Ziel, spelen bij de recente gevallen van fraude in de agrarische sector, beide een rol.

Van der Ziel is economisch geograaf en ruraal socioloog. Hij doceert aan de Christelijke Hogeschool Ede en doet onderzoek naar veranderingen op het platteland en naar de verhouding tussen mens en natuur en die tussen stad en platteland.

Over het slechte in de mens, waarbij de boer het onderste uit de kan wil hebben en bereid is daarvoor te frauderen, kan Van der Ziel kort zijn. "In elke sector heb je vrije vogels. Je vindt ze onder bankiers en projectontwikkelaars en ook onder boeren."

Systeemprobleem

Maar er zijn ook boeren, zegt Van der Ziel, die weliswaar de regels overtreden maar in wezen niet kwaadwillend zijn. "Het water staat hen aan de lippen." De boeren maken deel uit van een systeem waarin zij veel moeten produceren en daar een schamele vergoeding voor krijgen.

Van der Ziel wijst op een open brief die een groep Vlaamse boeren eind vorig jaar schreef aan de supermarkten en die in de Belgische media veel aandacht kreeg. In de brief schreven zij: 'Wij produceren met veel liefde en inzet uw verse groenten, maar zien die verkocht worden in uw winkels tegen hoge prijzen met een zeer grote marge tussen boerenprijs en consumentenprijs.' Voorbeelden hadden de boeren ook: van de 1,45 euro die prei kost bij de Aldi krijgt de boer 20 cent en van de 2,49 euro die bij Delhaize voor een rode kool moet worden neergeteld gaat 19 cent naar de boer. De brief eindigde met een hartenkreet: 'Ja, wij begrijpen dat eender welk grootwarenhuis een zekere winstmarge wil en moet draaien, maar idem dito geldt voor ons: ook wij willen een bestaan hebben via een leefbaar inkomen!'

Van der Ziel: "Dit voorbeeld gaat over groente van akkerbouwers, maar voor de zuivel van melkboeren geldt in wezen hetzelfde." Nederlandse melkboeren krijgen ongeveer 40 cent voor een liter melk, die in de supermarkt al gauw het dubbele kost.