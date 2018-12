Waarom je op een hectare regenwoud meer soorten vindt dan in duizend vierkante kilometer Europees bos

De rekenkracht van de moderne computer lijkt een puzzel te hebben gekraakt die ecologen al een halve eeuw bezighoudt, namelijk de enorme verscheidenheid aan boomsoorten in een tropisch regenwoud. Duizend verschillende soorten bomen in een beperkt gebied is daar geen uitzondering. Dat vind je in gematigde streken niet. Hier heeft iedere boomsoort zijn niche of zijn specialisatie. De een doet het beter op grote hoogte, de ander kan een bosbrand weerstaan. En speciale eigenschappen zorgen ervoor dat een soort al snel gaat overheersen, afhankelijk van de omstandigheden, precies zoals de evolutietheorie voorspelt. Waarom heeft de concurrentiestrijd in de tropen geen winnaars?

Twee ecologen, Daniel Janzen en Joseph Connell, poneerden zo'n vijftig jaar geleden dat dat komt door de relatie tussen boom en zijn natuurlijke vijanden, met name schimmels en insecten. Die schimmels en insecten leven rond de boomsoort van hun keuze, en ze doen zich tegoed aan ieder zaadje of jonge spruit die boven het maaiveld durft te komen.

Computersimulaties De onmiddellijke omgeving van de boom wordt dus vrijgehouden van soortgenoten die hem naar de kroon zouden kunnen steken. Alleen zaden die over lange afstanden worden verspreid, door vogels of door de wind, maken kans boom te worden omdat in de nieuwe omgeving die specifieke natuurlijke vijanden ontbreken. Daar leven schimmels en insecten die van andere bomen houden. Een mooie theorie, maar lastig te bewijzen. Amerikaanse ecologen hebben in vakblad PNAS nu echter computersimulaties gepubliceerd, die laten zien hoe krachtig dit mechanisme kan zijn. De voorkeur van schimmels en insecten voor een bepaalde boomsoort hoeft niet eens zo sterk te zijn om toch de omgeving van een boom tot op tientallen meters vrij te houden van concurrenten. Opgestart met het mechanisme van Janzen en Connell laat de computer moeiteloos een veelsoortig woud groeien.

