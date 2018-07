Waarom het niet alleen in Nederland, maar wereldwijd nu zo warm is

Zo extreem is het niet, zegt Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI. “Er zijn her en der hittegolven. Het zijn er meer dan pakweg vijftien jaar geleden. Dat verwacht je ook door de klimaatverandering. Maar er zijn ook gebieden waar het minder warm is dan normaal. Op Groenland bijvoorbeeld, of in het zuiden van Spanje en Portugal.”

Doordat de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen eeuw met één graad is gestegen, zijn hogere piekwaarden ook waarschijnlijker geworden. Dat gaat volgens Van Oldenborgh extra hard. “Als je kijkt naar de warmste dag van het jaar, is die op de meeste plaatsen twee à drie keer zo snel opgewarmd als het gemiddelde.

“Dat komt doordat we het bij hittegolven over land hebben, en boven land warmt het sneller op dan boven de zeeën. Zeker als het om extremen gaat. Dan komt er nog eens de uitdroging van de bodem bij. Droog land warmt nog eens extra snel op.”

Uitloper

Veel meer is er volgens hem niet aan de hand. Alleen de warmte in Scandinavië is uitzonderlijk. Terwijl de andere hittegolven kortstondig zijn en elkaar afwisselen, houdt een hardnekkig hogedrukgebied boven Noord-Europa de temperaturen al maandenlang hoog. En blijft de regen uit.

“Dat het in mei in Zweden warmer was dan in Spanje, vond ik toch wel opmerkelijk.”

Ook België bevindt zich te midden van een hittegolf. © EPA

Hoe dat komt, is onduidelijk. Het hogedrukgebied is een uitloper van het hoog dat altijd boven de Azoren hangt. “Onze modellen laten wel zien dat die uitloper vaker tot Groot-Brittannië reikt. Dat heeft te maken met de Warme Golfstroom die door de klimaatverandering zwakker wordt. Maar dat is niet het patroon van deze zomer. Dat een hogedrukgebied boven Scandinavië vaker zou voorkomen, zit dus niet in die modellen. We zien ook geen trend in de klimaatstatistieken. Het lijkt vooralsnog gewoon toeval.”

Volgens sommige berichten heeft het te maken met de opwarming van het Noordpoolgebied. Daardoor zouden de hooggelegen luchtstromen, de zogeheten straalstromen, afbuigen of afzwakken en dat zou het weer in de noordelijke gebieden rustiger maken en de kans op hittegolven vergroten.

In de toekomst neemt de kans op hittegolven in Noord­west-Eu­ro­pa waarschijnlijk wel extra toe

Onzin, zegt Van Oldenborgh. Ten eerste warmt de Noordelijke IJszee in de zomer niet op. “Het is een bak water met ijs. Ook al schijnt de zon erop, dat blijft nul graden. Er gaat wel warmte in die zee, maar dat merk je pas in de winter. Dan, als het water wil bevriezen doordat de zon weg is, zie je pas het effect van die zomerwarmte. Het water bevriest minder snel.” In de toekomst neemt de kans op hittegolven in Noordwest-Europa waarschijnlijk wel extra toe doordat het Middellandse Zeegebied opwarmt, “maar dat is nu nog niet aan de orde”.

Hij vermoedt dat nu deze regio door de hitte getroffen wordt, andere hittegolven meer de aandacht trekken. “Maar alleen al in Europa was er vorig jaar één in het Middellandse Zeegebied, drie jaar geleden in Centraal-Europa en in de Alpen, terwijl wij in 2006 onze laatste grote hittegolf hadden.”