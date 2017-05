Waarom het bedrijfsleven een sterke duurzame arm wil

De groene druk op de onderhandelaars voor een nieuw kabinet is ongekend hoog. Er ligt inmiddels een flinke stapel oproepen van bedrijven, organisaties en wetenschappers. Vorige week kwamen er nog twee bij. Net terug van een expeditie naar de Noordpool drongen bedrijven als Schiphol, ING, de Rotterdamse haven en Gasunie aan op een Klimaatwet met duidelijke doelen voor de lange termijn.

En de Groene Zaak, club van duurzame koplopers, stuurde namens vijftien ondernemingen een tienpuntenplan om duurzaam ondernemen ‘lonend’ te maken.

Ze komen bovenop de andere groene brieven: van de Dutch Sustainable Growth Coalition onder leiding van Jan Peter Balkenende, van meer dan 150 bedrijven en organisaties die een ‘duurzaam regeerakkoord’ willen, van 90 hoogleraren. Het is geen uitputtende opsomming. Onmiskenbaar is er een aanzwellend koor, ook al voor de verkiezingen, dat roept om een groene economie.

Nu winkeliers ze niet meer gratis mogen uitdelen, gaan er 70 procent minder tasjes over de toonbank, meldde het ministerie van infrastructuur en milieu vorige maand. Na aanvankelijk breed gemopper, is een meerderheid van de verkopers inmiddels positief over het verbod en zijn consumenten er verrassend snel aan gewend geraakt. Wetgeving werkt dus.

De markt faalt omdat de ‘externe kosten’, de werkelijke milieukosten, niet in prijzen en belastingen zijn verwerkt. De overheid is nodig om dat gedaan te krijgen. Vergroening van het belastingstelsel bij voorbeeld, zodat grondstoffen en energie duurder worden en een hogere CO2-prijs. Tegelijk kan arbeid dan goedkoper worden zodat repareren en opknappen aantrekkelijker wordt dan weggooien.

De grote gemene deler in al die brandbrieven is de wens voor een krachtiger overheid. Een sterke arm die Nederland liefdevol streng het duurzame pad op geleidt. De markt vraagt, nee smeekt, om ingrijpen. Belangrijkste idee hierachter is het ‘gelijke speelveld’. Zolang de kosten van het uitstoten van broeikasgassen laag zijn en vervuiling goedkoop, blijft ‘conventioneel ondernemen’ lonender, stelt de Groene Zaak.

Ook daar zit logica achter. De opgave om klimaatverandering tegen te gaan, waar Nederland net als bijna 200 andere landen in Parijs voor getekend heeft, is dusdanig groot en veelomvattend, dat die niet zonder een sterke overheid kan slagen. Het gaat om beleid voor tientallen jaren waar grote investeringen voor nodig zijn. De 90 hoogleraren noemen een bedrag van 200 miljard euro om nieuwe slimme infrastructuur voor energie, water, mobiliteit en digitaal verkeer op te bouwen.

Voor een groene economie is meer samenwerking en afstemming nodig, zoals tussen leveranciers en verkopers. Maar dat mag niet altijd. Zo hield waakhond ACM afspraken over het verbannen van plofkip uit de supermarkt tegen. De consument moet kunnen kiezen, was het oordeel.

Soms zijn de regels juist te strak en is experimenteerruimte nodig. Zo zit de afvalwetgeving het streven naar een circulaire economie in de weg. Bepaalde reststromen krijgen het etiket ‘afval’ en kunnen daarom niet opnieuw gebruikt worden. Ook concurrentieregels werken in sommige gevallen tegen duurzamer produceren.

Suikeroom

Dat geld hoeft niet allemaal uit de schatkist te komen, de overheid is geen suikeroom. Maar het moet wel gekanaliseerd worden. Er is geld genoeg. Bij pensioenfondsen bij voorbeeld, maar ook in de kassen van bedrijven die hun winsten hebben zien toenemen maar juist minder zijn gaan investeren. Die reserves komen in beweging als de overheid een duidelijk plan voor de komende decennia heeft en via een fonds meefinanciert of garant staat.

Ook innovatie is niet iets dat de markt vanzelf wel voor elkaar krijgt. Economen hebben al een tijdje afscheid genomen van het romantische beeld van prutsende genieën in garages en knappe koppen in borrelende laboratoria die van alles voor de wereld uitvinden, zonder staatsbemoeienis.

Het terugbrengen van CO2-emissies is op zichzelf een te abstract doel om innovaties uit te lokken

De gezaghebbende econoom Mariana Mazzucato heeft in haar boek ‘De ondernemende staat’ overtuigend aangetoond dat allerlei vondsten zonder de overheid niet gedaan zouden zijn, zoals de iPhone, gps, internet en biotechnologie.

De Nederlandse wetenschappers Koen Frenken en Marko Hekkert onderschrijven dat in het onlangs gepubliceerde essay ‘Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen’ op de economensite Me Judice. Het terugbrengen van CO2-emissies is op zichzelf een te abstract doel om innovaties uit te lokken, stellen ze. Dat moet concreter, bijvoorbeeld: wijs zes middelgrote steden aan die klimaatneutraal worden. De overheid moet die richting aangeven en ook helpen om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

Tekst loopt door onder afbeelding.