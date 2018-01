Waarom een zwijnenoversteek volgens Limburgse boeren een slecht idee is

In het najaar van 2014 ontstond er veel ophef rond de Zuid-Willemsvaart toen een jachtopziener acht zwijnen afschoot die net door de brandweer waren gered van de verdrinkingsdood.

Officieel mogen zwijnen in Nederland maar in twee gebieden leven: op de Veluwe en in Nationaal Park De Meinweg in Limburg. Maar er is geen houden aan. Rijkswaterstaat heeft al zo'n dertig verlaagde oevers gemaakt in de Zuid-Willemsvaart, zodat de dieren zelf uit het water kunnen klimmen, maar hulpdiensten rukken toch regelmatig uit om zwijnen te redden.

Het Limburgs parlement heeft in november in meerderheid om een oplossing gevraagd, alleen CDA stemde tegen. Natuurorganisaties pleiten al langer voor een ecoduct.

Volgens de boerenkoepel maakt zo'n natuurbrug de problemen alleen maar groter. Boeren vinden dat zwijnen vooral schade aanrichten en vrezen verdere verspreiding. De bond wil dat de provincie extra jagers in dienst neemt om het ongewenste wild uit te dunnen.