Waarom een kruisspin altijd op haar kop hangt

De eerste draad wappert ze op de gok uit haar achterwerk, tot ie aan de overkant van het pad of het kozijn ergens aan blijft haken. Ze trekt hem aan en spant een zijdraad, zodat ze een Y krijgt of een omgekeerde Y. Dan spiraalt ze de ronden, van buiten naar binnen, als een grasmaaiende boer. Als u haar web niet kapot loopt, ruimt ze het zelf na een dag op, door het spiraalsgewijs op te eten, voor efficiënt materiaalgebruik.

Ik zette laatst een kleine spin in de holte van mijn handen buiten de deur, en voelde hem zich door een kier naar buiten persen

Het viel een in webben lopende lezer op hoe sterk zo'n draad nog is. Ja, voor zo'n dunne draad is ie extreem sterk. Deels is de kracht te danken aan de veerkracht. Maar ze zijn ook zo taai, dat de vezelindustrie ze als voorbeeld neemt. Spinnen zelf zijn ook supersterk voor zulke beestjes. Ik zette laatst een kleine spin in de holte van mijn handen buiten de deur, en voelde hem zich door een kier naar buiten persen. Ik kon mijn handen wel dicht houden maar was verrast door de druk die ik voelde.

Een kruisspin produceert haar draden vanuit haar achterwerk en als ze zich ontspannen laat hangen, hangt ze met haar kop naar beneden. Met haar bips naar beneden hangt het instabiel. Zou ze toch rechtop willen zitten, dan moet ze zich inspannen als een vleermuis. Vraag voor u: waarom hangt een vleermuis op z'n kop?

