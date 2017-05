Hoe dikker, hoe beter, is het motto van algenonderzoeker Peter Mooij. Want hoe dikker de alg, hoe meer olie erin zit. Gezonde olie vol omegavetzuren, ook bruikbaar als klimaatvriendelijke brandstof. Mooij zoekt naar de beste manier om die dikke algen te kweken. Prachtig werk, vindt hij. "Wat druppels zeewater in je kolf, een paar uur wachten en je kolf is prachtig groen. Je begint met een hele dierentuin, maar na een paar weken heb je alleen de dikste algen over." Zijn bewondering voor algen resulteerde in het populairwetenschappelijke boek 'De dikke alg' waarin hij iedereen uitlegt waarom algen de wereld gaan redden.

Algenolie heet al veertig jaar de brandstof van de toekomst. Wanneer rijden we er echt op?

"De eeuwige belofte, ja. Toen ik een bekende pionier in algenolie, de Amerikaan John Benemann, vertelde dat ik een boek aan het schrijven was over hoe algen de wereld gaan redden, reageerde hij met: 'Ik hou wel van fictie'. Maar rijden op algenolie kan al. In het boek vertel ik ook hoe mijn vriend en ontwerper Ritsert Mans een houten motorfiets bouwt en ermee over het strand racet op algenolie. Alleen is die olie nu nog vijf- tot tienmaal duurder dan diesel.

Dat ligt overigens niet aan de algen. Die groeien gratis in zout water op een beetje zonlicht en pokon. Maar in een liter water zit maximaal een paar gram olie. Algen belanden al snel in elkaars schaduw, ze verdringen elkaar voor zonlicht. De kosten zitten daardoor vooral in het scheiden van algen en water om daarna de olie eruit te persen. Er zijn allerlei slimme vondsten bedacht: centrifuges, zinkbakken, et cetera. Maar algenolie kan pas echt een beetje concurreren als aardolie een eerlijke prijs krijgt. Een prijs waarin de schade door CO2-uitstoot is doorberekend."