Waarneming.nl registreert 50 miljoenste melding: een zingende vink

Een zingende vink in Doetinchem had de grote eer. Dit vogeltje zorgde voor een mijlpaal, toen een bewonderaar zijn aanwezigheid deze week online zette. Het was melding nummer 50 miljoen op waarneming.nl, sinds de lancering van het platform eind 2003.

Voor veel mensen is het ook een wedstrijdje soorten herkennen Timo Roeke

“Mijn opa zette het vroeger keurig in een boekje als hij een mooi dier zag”, zegt medeoprichter Timo Roeke van het natuurplatform. “Nu zetten mensen het, een fluitje van een cent, bij ons online. Zo’n 80.000 Nederlanders zijn actief op waarneming.nl, met een ‘harde kern’ van 30.000 internettende natuuradepten.

Samen zorgden de sitebezoekers ervoor dat er 22.584 soorten geregistreerd staan, samen met 9 miljoen foto’s en 38.000 geluidsopnamen. Waarom? Roeke heeft twee verklaringen voor de populariteit. “Waarnemingen melden is onthaasting”, zegt hij. “Daarnaast speelt de neiging om alles te willen registreren een rol. Voor veel mensen is het ook een wedstrijdje soorten herkennen.”

De meest herkende soort is de buizerd. Ruim 807.000 meldingen kwamen er binnen over deze roofvogel, een veelvoorkomende soort in Nederland. Daar kunnen geen harde conclusies uit worden getrokken over het totale aantal buizerds, of de grote zilverreiger (2), kievit (3), blauwe reiger (4) en de grauwe gans (5). Het is geen harde wetenschap, want mensen zetten veelvoorkomende ‘algemene’ dieren misschien niet online. “Roofvogels zijn erg populair.”