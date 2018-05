Waar zijn ze, waar zijn de nachtegalen gebleven?

Die laatsten laten zich lastiger zien dan je denkt. Zeker de zangvogels in het bos houden zich onzichtbaar. Ze laten wel ruimhartig van zich horen! We luisteren naar fitis, tjiftjaf, vink, groenling, koolmees, winterkoning, zwartkopje en tuinfluiter. Ook een koekoek stelt zich voor. De nachtegalen, altijd druk aanwezig op het eiland, zwijgen nog.

Lees verder na de advertentie

"Wacht maar tot vanavond", zeg ik. Dan zullen we ze beluisteren. Maar nu zingen grasmussen vanuit de toppen van meidoorns en andere lage bomen hun krasserige deuntje. Ze vliegen tijdens het zingen even op, alsof ze een vreugdedansje maken. Zo krijgen we die anders verstopt levende vogels ook eens te zien!

Boven zee krassen twee grote sterns elkaar bemoedigend toe. Verder vocaliseren daar vooral scholeksters. Zodra we het strand verlaten, hoor ik het met een hoog 'dziep' beginnende riedeltje van een gekraagde roodstaart. Eén van onze mooiste vogels!, houd ik mijn metgezellen voor.