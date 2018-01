Waar zijn de tuinvogels? Wat zou er aan de hand zijn?

In de parkvijvers maken eenden elkaar het hof met kopknikjes. Als u de eerste jonge eendjes ziet, meldt u het dan even!

Duiven koeren. Reigers en roeken inspecteren hun bomen. Kauwen, kraaien en eksters beginnen nestmateriaal te verzamelen. Sommige nijlganzen hebben al jongen.

De laatste zanglijster is vorig jaar met kuikens en al door een kat gedood

Wij mensen zien in zulke gevederde bezigheden voorboden van de lente. Omgekeerd zien vogels wellicht in de nieuwjaarsduik van mensen met ijsmutsen een voorbode van de lente.

In mijn tuin scharrelen vier koolmezen rond het voederbakje. Dat is meer in trek dan de vetbol. Er zijn minder koolmezen dan vroeger. De vogels hebben een paar magere jaren achter de rug. Hopelijk keuren ze de nestkasten goed en gaan ze hier weer broeden.