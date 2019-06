Waar je op moet letten als je een betaalbare elektrische auto wilt

1. Wat moet je auto minstens kunnen?

Elektrisch autorijden is een comfortabele bezigheid. Elektrische auto’s schakelen automatisch. Ze zijn superstil. Ideale auto’s? Niet altijd. De weinige e-auto’s die een aanhanger of caravan mogen trekken, zijn duur en komen niet ver als ze iets trekken. Een autovakantie is avontuurlijk in een elektrische auto; veel landen hebben minder laadpalen dan Nederland. Frequente laadpauzes en een strakke planning worden gewoon. Weet dat niet elke e-auto aan de snellader kan.

Het is altijd goed minimumeisen te stellen aan een nieuwe auto. Bij elektroauto’s is het maximale rijbereik de belangrijkste basiseis. Batterijen zijn gevoelig voor temperatuur. Ze haten winterkou en genieten juist van 21 graden Celsius. Wie eist dat een elektrische auto altijd, zomer en winter, bijvoorbeeld minstens 150 kilometer op één lading rijdt, moet uitzoeken hoe de wintercapaciteit van de batterij in de praktijk uitpakt. Dat wordt reviews en tests lezen op autosites.

Hoe kleiner de e-auto, hoe minder plek voor batterijen, hoe kleiner de batterij, hoe geringer het rijbereik en hoe lager de prijs

Elektrische auto’s zijn er in alle soorten en maten, van stadsauto’s tot limousines. Hier geldt een wetmatigheid. Hoe kleiner de e-auto is, hoe minder plek voor batterijen, hoe kleiner de batterij, hoe geringer het rijbereik en hoe lager de prijs. De kleinste e-auto’s zijn échte stadsauto’s. Daar moet Nederland aan wennen. Veel particulieren kopen nu kleine benzine-stadsauto’s, óók voor alle verre ritten. Dubbel zo dure kleine e-stadsauto’s zijn niet zo reislustig.

Wie twee volwassenen en twee kinderen wil vervoeren, heeft tussen de 25 en 50 mille steeds meer keus. Naast de verkooptoppers Nissan Leaf en Renault Zoe hebben Hyundai, Kia, Peugeot, Opel, Volkswagen en BMW in deze prijsklasse modellen in de showroom die zo’n 300 km rijden onder gunstige omstandigheden.

Een oplaadpunt voor elektrische auto's in Utrecht. © ANP

De hoge aanschafprijs van een elektrische auto is een grote drempel voor consumenten, zeker in verhouding tot de prestaties. Wie altijd 300 kilometer wil kunnen rijden op één lading, heeft een batterij nodig met – grofweg – minstens een capaciteit van 40 kWh. De batterijprijs is gekoppeld aan de capaciteit. Dit bepaalt de hoogte van de autoprijs. Auto’s met ruime laadcapaciteit kosten momenteel minstens 35 mille. Ze beloven wel waardevast te zijn. Laden duurt langer.

Gedateerde elektrische autotypes worden aangeboden voor prettige prijzen, zowel gebruikte als nieuwe. Met een batterijcapaciteit onder de 40 kWh blijven die auto’s vooral nuttig voor kleinere ritten in stad en ommeland. Dit zijn wel de meest voorkomende ritten.

E-auto’s zijn financieel erg aantrekkelijk: geen motorrijtuigenbelasting en opladen kost je twee tot vier dubbeltjes per kWh. Nooit meer hoef je uitlaat of olie te vervangen.

Wie als particulier weloverwogen elektrisch rijden wil, maar betaalbaar, kan kiezen voor een wat gedateerde ‘goedkope’ e-auto voor regioritjes. Voor lange ritten kun je een benzineauto huren. Maak duidelijke afspraken over de batterijgarantie, zeker bij occasions. Batterijen zijn duur, hun laadcapaciteit vermindert na verloop van tijd. Je kunt ook kiezen voor een elektrische deelauto. Afscheid nemen van autobezit is in de mode, al valt het sommigen zwaar.

Wie geen ouderwetse e-auto wil maar zo’n moderne, komt uit bij privéleasing. De aankoopprijs is hoog bij deze auto’s. Bij private lease (let op het keurmerk) ben je geen eigenaar; je maakt je niet druk om aanschafprijzen en batterijlevensduur. Leaseprijzen starten bij circa 425 euro per maand voor e-auto’s met 250-300 km rijbereik. De verkoopopbrengst van je uitlaatauto kun je benutten voor de installatie van een laadbox (vanaf 1000 euro) en, eventueel, zonnepanelen.