Waar halen al die miljoenen e-auto's straks hun stroom vandaan?

De digitale inkt van mijn weblog over het kantelpunt was vorige week nog niet opgedroogd, of de ING maakte bekend dat volgens haar analisten de elektrische auto vanaf 2025 goedkoper zal zijn dan de diesel- en benzine-variant. Van de pakweg 100 miljoen personenauto's die jaarlijks wereldwijd worden verkocht, zal al snel een steeds groter deel elektrisch zijn.

Dat is prachtig nieuws. Net als het nieuws van de Opec. Deze club van olieproducerende landen denkt sinds kort dat er in 2040 niet 46 miljoen elektrische auto's op de wereld rondrijden, zoals ze vorig jaar nog voorspelden, maar ruim vijf keer zoveel: 266 miljoen. Bloomberg, het toonaangevende financiële persbureau, denkt dat de Opec ernaast zit. Het zijn er in 2040 al 530 miljoen. En Elon Musk, de man die dit met zijn Tesla allemaal heeft veroorzaakt, denkt dat het er nog meer kunnen zijn.

Er rijden tegen die tijd naar verwachting overigens 1,5 miljard auto's op de wereld rond. Dus die prachtige 530 miljoen van Bloomberg vormen dan nog altijd 'slechts' een derde van het mondiale wagenpark. Maar dit terzijde.

Wat ik me de laatste tijd steeds vaker afvraag, is hoe we de accu's van al die auto's gaan vullen. En dan denk ik eerst even alleen aan Nederland. De achterkant van mijn bierviltje schetst het volgende probleem: Stel een derde van onze straks negen miljoen auto's is elektrisch. We rijden gemiddeld 13.000 km per jaar met die auto's. En een elektrische auto rijdt 6 à 7 kilometer op 1 kWh. Dan heb je dus 2000 kWh nodig om 13.000 kilometer te rijden.

Je voegt niet zomaar 2 miljoen huishoudens aan het net toe, vooral niet als je ook nog kolencentrales sluit

Een Nederlands huishouden verbruikt ruim 3000 kWh per jaar. Een e-auto voegt daar met 2000 kWh dus nog eens ruim een half huishouden aan toe. Drie miljoen e-auto's vergen per jaar net zoveel stroom als pakweg twee miljoen huishoudens. Twee miljoen huishoudens aan het net toevoegen is op zich al geen sinecure, en helemaal niet als je ondertussen ook nog grote kolencentrales wilt sluiten. En dan hebben we het nog niet over elektrische vrachtwagens en bussen gehad.

Kortom: als we straks al die elektrische auto's niet alleen willen kopen, maar ook willen laten rijden, hebben we nog wel wat werk te doen. Dan mogen er nog wel wat windmolenparkjes in de Noordzee bijkomen. En zonnepanelen op elk dak.

De eerste Lightyears zijn nog voor de happy few, maar er komt later ongetwijfeld ook een middenklasser

Of we moeten nog weer een stap verder kunnen gaan, en alle e-auto's op stroom van eigen autodak kunnen laten rijden... De Nederlandse 'gezinsauto' Stella heeft in de Australische zonnerace bewezen dat het kan, maar het model is, laten we zeggen, nog niet helemaal marktrijp. Dat zou anders moeten zijn met de Lightyear One, een luxe bolide bedacht door de mensen achter de Stella. De eerste Lightyears zouden over twee jaar op de weg moeten kunnen rijden. Die Lightyears zijn nog voor de happy few, maar net als bij Tesla zal er na enige tijd wel een model komen voor de middenklasse. Misschien al rond 2025? Of ben ik nu weer te optimistisch?

