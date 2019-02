Waar blijft al die nieuwe natuur die de provincies ons hebben beloofd?

Natuur lijkt overal te zijn. In de berm naast de snelweg, in het stadspark en in onze achtertuinen. Hoe mooi zou het zijn als we al het groen in Nederland tot natuur konden bestempelen. Maar 'werkende' natuur is toch wat anders. Werkende natuur is een netwerk van onderling verbonden gebieden waar ecosystemen een kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar biodiversiteit zich kan herstellen.

Lees verder na de advertentie

Om natuur te laten werken, is een geavanceerde infrastructuur nodig, vergelijkbaar met ons wegennetwerk. Daarom moet natuur een nationaal project zijn, gebaseerd op één visie, ondersteund door beleid en financiering.

Natuurpact Dat nationale project bestaat en heet Natuurnetwerk Nederland. Hoewel de oorspronkelijke ambitie uit de jaren negentig in aantallen hectares en verbindingszones danig is versoberd, bestaat het project nog steeds. In 2013 sloten provincies het Natuurpact, waarin ons werd beloofd om vóór 2027 samen 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Fantastisch nieuws voor de natuur, de biodiversiteit en voor wie ervan houdt om in de natuur te recreëren. Anno 2019 zit er niet veel schot meer in dit nationale project. Waar sommige provincies een onverminderd hoog ambitieniveau aan de dag leggen en andere in ieder geval de nodige inspanningen leveren om nieuwe natuurgronden aan te schaffen, doen enkele provincies weinig tot niets meer aan natuurontwikkeling. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in 2011 stagneert de aanschaf en inrichting van hectares voor natuur, ondanks het Natuurpact. Om de belofte waar te maken, moet de komende negen jaar nog 44.000 hectare nieuwe natuur worden gerealiseerd. Maar als we in het tempo van de afgelopen jaren verder gaan, wordt het Nationaal Natuurnetwerk pas in 2049 voltooid. Twintig jaar later dan beloofd.

Gemiste kans Dit moeten we niet willen. Het is ook een gemiste kans. Zo is natuur de grootste natuurlijke CO2-opslag die we hebben en daarom van onmisbare betekenis als we tot een emissieloze samenleving willen komen. Natuurgebieden dienen bovendien als buffer in de omgang met toenemende weersextremen; bijvoorbeeld door overtollig water op te slaan in tijden van neerslagoverschotten en dit water weer vrij te geven in periodes van extreme droogte. Natuur vervult een hoofdrol in de omslag naar meer duurzame landbouw. En natuur is een populaire bestemming voor recreatie en toerisme. De 8,2 miljoen Nederlanders die geregeld voor hun plezier fietsen en de 10,5 miljoen Nederlanders die wandelen voor hun plezier, doen dat het liefst in een mooi natuurlandschap. Ons land bestaat op dit moment voor slechts 13 procent uit beschermde natuur. Ook voor het klimaat, onze veiligheid en ons plezier kan de realisatie van meer en robuustere natuur dus niet snel genoeg komen. Voor de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit ligt daar een grote kans om het verschil te maken. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd naar provincies, maar de minister is nog steeds verantwoordelijk. Zij moet zorgen dat het natuurbeleid wordt uitgevoerd en er voldoende mensen en geld beschikbaar zijn om dat te kunnen doen. Het zou dan ook goed zijn als de minister met de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten, die na de provinciale verkiezingen hun intrek nemen in de provinciehuizen, aan de gang gaat om een inhaalslag te maken met het nakomen van de belofte het Natuurnetwerk Nederland op tijd te voltooien. Zo helpt dit kabinet niet alleen onze wegen, maar ook de natuur van A naar Beter.

Lees ook: