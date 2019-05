VVD haalt bakzeil met omstreden motie over gif bij bollenteelt

Aanvankelijk wilde de VVD-fractie dat het college van de Drentse gemeente het debat over landbouwgif eenzijdig zou beëindigen. De gemeente moest volgens de liberale fractie in het vervolg op de website niet meer verwijzen naar burgerinitiatieven “een gekleurde mening hebben”. De meerderheid in de raad dacht daar anders over.

Lees verder na de advertentie

In Westerveld is er onder een groep van ruim 200 inwoners grote ongerustheid over de blootstelling aan landbouwgif.

De liberale fractie kreeg een storm van kritiek over zich heen. Kort voor de raadsvergadering, vanavond in Diever, werd de tekst ingrijpend aangepast. De VVD pleitte nu voor een landelijk kennisplatform voor burgers die vragen en zorgen hebben over de risico’s van bestrijdingsmiddelen.

Volgens de VVD is inmiddels duidelijk dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de grootschalige bollenteelt in Westerveld nergens de normen overschrijven.

Meten = Weten De motie was aanvankelijk vooral gericht tegen de plaatselijke vereniging Meten = Weten. Deze organisatie van verontruste bewoners liet onlangs bodemonderzoek doen naar bestrijdingsmiddelen. Volgens dat onderzoek zitten er in planten en de bodem rond velden waar lelies en andere bloemen worden geteeld resten van 57 bestrijdingsmiddelen. In een tuin grenzend aan een bollenveld, werden 32 middelen gevonden. Volgens de telers worden veel van de gevonden stoffen niet gebruikt in de bollenteelt. In Westerveld is er onder een groep van ruim 200 inwoners grote ongerustheid over de blootstelling aan landbouwgif. In de lelieteelt worden veel middelen gebruikt, die meerdere keren per seizoen op de gewassen worden gespoten. Begin deze week reisden onderzoekers en directie van de Nederlandse toezichthouder Ctgb af naar Drenthe om met een afvaardiging van Meten = Weten te overleggen over de vermeende risico’s. Het gesprek heeft de lucht niet opgeklaard. “We begrijpen dat we alle emoties niet kunnen wegnemen”, aldus een reactie van het Ctgb na afloop. “Maar we werken in onze berekeningen met zulke veiligheidsmarges, dat we kunnen aannemen dat veilige grenzen zelden zullen worden overschreden.”

Gezondheidsrisico's Volgens Meten = Weten zou het Ctgb tijdens het gesprek hebben toegegeven dat “het anders moet in de landbouw”. De toezichthouder ontkent dat. Onlangs publiceerde het rijkinstituut RIVM een blootstellings-studie waaruit volgens het Ctgb bleek dat een normaal, toegelaten gebruik van de middelen niet tot gezondheidsrisico’s leidt van omwonenden. De veilige grenswaarden worden niet overschreden, aldus de toezichthouder. Meten = Weten is daar niet gerust op. “De reacties hebben vooral het karakter van: gaat u maar lekker slapen”, aldus een brief aan de raad van Westerveld.

Lees ook:

Het oppervlaktewater in Nederland is veel smeriger dan gedacht De waterkwaliteit krijgt in Nederland een dikke onvoldoende, blijkt uit onderzoek. Ook de drinkwatervoorziening loopt gevaar.