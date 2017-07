Vuilniswagen zorgt voor waterstof-revolutie

De kip en het ei. Ze komen vroeg of laat voorbij in elk gesprek over waterstofvoertuigen. Ook John van Roon en Jan Willem Langeraar ontkomen er niet aan. De techniek voor elektrische auto’s en trucks die waterstof tanken, die bestaat allang. Maar goede infrastructuur en businessmodellen ontbreken. De klanten dus ook. Van Roon en Langeraar zijn vastbesloten dit kip-en-ei-­dilemma te doorbreken. Over drie jaar rijden in Noord-Holland honderd waterstoftrucks, zeggen zij.

Langeraar is projectleider van het nieuwe demonstratieproject Duwaal, dat wordt opgezet door een consortium van bedrijven en ­instellingen in de noordelijke kustprovincies. “Schaalgrootte is nodig voor de doorbraak van de waterstoftechnologie”, zegt Langeraar. Niet dat honderd vrachtwagens genoeg zijn, maar een sluitende businesscase moet erin zitten, denken de initiatiefnemers. Onder meer met vuilniswagens op waterstof in Noord-Holland, zoals Groningen er al eentje heeft.

Waterstof-elektrische voertuigen zijn ideaal in het zwaar transport, betogen Langeraar en Van Roon, accountmanager van de Brabants-Vlaamse truckbouwer E-Trucks Europe. “Het tanken lijkt op het tanken van diesel”, zegt Van Roon. “Dat gaat snel. En je rijdt net zo ver als met diesel.” Waterstof reageert in een brandstofcel met zuurstof. Hieruit ontstaat zowel elektriciteit voor de elektromotor als schone waterdamp. De directe voertuiguitstoot is dus vrij van schadelijke emissies.

Tot nu toe zijn Nederlandse proefnemingen te klein geweest om de mogelijkheden van ­waterstof overtuigend te kunnen aantonen, stellen Van Roon en Langeraar. “Een waterstoftankstation exploiteren is erg duur als daar maar drie voertuigen tanken”, schetst Van Roon. “De prijs van een kilogram waterstof is dan bovendien te hoog.” Langeraar: “Ons doel is waterstof aan te bieden voor een vergelijkbare prijs als diesel. Waterstof uit windenergie, niet als industrieel restproduct.”

Wereldwijd zijn er proeven om waterstoftechnologieën te stimuleren. Koplopers zijn China, Japan en Californië. In Europa hobbelt Nederland met proeven achter Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland aan. Auto- en truckfabrikanten experimenteren ermee, al was het maar om geen kennisachterstand op te lopen. Maar in de huidige elektrificatiewedloop krijgen de batterijvoertuigen met stekkers alle prioriteit. Waterstofauto’s en -trucks worden slechts mondjesmaat verkocht.

Truckfabrieken

E-Trucks Europe uit Westerhoven springt nu in dit gat. Het bedrijf, onderdeel van de Beukers Groep, verkoopt ze onder eigen naam. “We hebben in 2013 de eerste trucks met een hybride brandstofcel-elektrische aandrijflijn gebouwd”, zegt Van Roon. “In Westerhoven en Lommel in België bouwen we twee truckfabrieken. Mijn taak bij Duwaal is het vinden van klanten in Noord-Holland. Tien E-Trucks zijn zeker, over zestig trucks praten we nog. Dus zoek ik nog klanten voor dertig trucks.”

Het zijn de brandstofceltrucks die de exploitatie van de tankstations rendabel moeten maken door hun grote waterstofconsumptie. © E-trucks Europa

De Duwaal-filosofie is dat er eerst vraag naar de waterstofvoertuigen wordt gecreëerd. “Stimuleer rijden op waterstof, niet het aanbieden van voorzieningen”, stelt Langeraar. Hij werkt voor HYGRO, een bedrijf dat waterstof uit windenergie wil gaan aanbieden. Hij wijst op de start-up Nikola Motors in de Verenigde Staten die op Tesla-achtige wijze, met online-voorinschrijvingen, een sterke waterstof-­supertruck aankondigt. Jaarlijks zullen er 5000 worden geproduceerd. Bluf of niet, de analyse klopt, meent Langeraar. “Nikola beseft hoe de wet van de grote getallen werkt.”

Het demonstratieproject in Noord-Holland blijft vergeleken met Nikola klein. Op het testterrein van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de Wieringermeer komt bij een windturbine een elektrolyseapparaat dat uit windenergie genoeg waterstof produceert om honderd vrachtwagens op te laten ­rijden. Waterstof komt namelijk niet in vrije vorm voor op aarde. Het moet worden ­gemaakt. Waterstof wordt ook uit fossiel gas gewonnen, maar is dan minder klimaatvriendelijk.