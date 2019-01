Vroege nachtvlinders wachten op de dans

De grote en vooral de kleine voorjaarsspanner waren al actief, ze losten de wintervlinders naadloos af. Hun vroege komst werd onderbroken door de vorst, maar als de nachttemperatuur tot een graad of vijf stijgt, worden ze weer actief. En dat blijven ze nog wel een week of zes.

Lees verder na de advertentie

De vrouwtjes kruipen op een boom. Ze hebben amper vleugels en kunnen niet vliegen

Kleine voorjaarsspanners kunnen talrijk zijn, maar meestal blijven ze bescheiden in hun aantallen. Wie geen loofbomen in de buurt heeft, heeft hoe dan ook het nakijken, want voorjaarsspanners, de kleine zowel als de grote, hebben loofbomen nodig als waardplant. De grote voorjaarsspanner is zelfs zo kieskeurig dat ie alleen eiken wil. In de boomrijke, zuidoostelijke helft van ons land zijn beide voorjaarsspanners algemeen, maar in de noordwestelijke helft met klei- en veengrond komen ze weinig voor.

Verdringen rond de boom De vrouwtjes kruipen op een boom. Ze hebben amper vleugels en kunnen niet vliegen. Ze zitten als boombloempjes te wachten tot een mannetje ze ten dans vraagt. De mannetjes vliegen wel –gevleugelde nachtvlinders die nu op uw raam plaatsnemen, zijn vrijwel gegarandeerd mannetjes – en verdringen zich rond de boom waar ze de verleidelijke geurtjes van de vrouwtjes opsnuiven. Als het klikt, volgt een paring. De uitdrukking dat het ‘klikt’ hebben vlinders uitgevonden, want om lichaamssappen te overhandigen, klikken ze elkaars achtersten aan elkaar. In de zomer kun je aangeklikte dagvlinders zien vliegen en nu zou je ’s nachts in het licht van een zaklamp aangeklikte voorjaarsspanners kunnen zien vliegen. Dan vliegt alleen het mannetje en wordt het vrouwtje meegesleept. De vrouwtjes zetten eitjes af op (eiken)bomen. In april komen er rupsjes uit, net als de boomblaadjes uitbotten. Jammie! Volgevreten gaan de rupsjes ondergronds om zich te verpoppen. Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit. Eerdere afleveringen leest u op trouw.nl/natuurdagboek.

Lees ook: