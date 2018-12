Vroeg of juist laat? Dagkoekoeksbloemen zijn in ieder geval volhouders

Dagkoekoeksbloemen zijn het, te herkennen aan hun brede, ingekerfde, roze bloemblaadjes. Echte koekoeksbloemen hebben sprietige bloemblaadjes. Avond- en nachtkoekoeksbloemen hebben witte bloemen.

Dat er op 24 december koe­koeks­bloe­men bloeien, heeft voor zover ik weet geen symbolische betekenis

Dagkoekoeksbloemen zijn prachtig, vooral als de lage winterzon van achteren door hun bloem schijnt. Dat gebeurt niet vaak, want het zijn zomerbloemen en ze richten zich naar de zon. Zijn ze uitgebloeid, dan vormen ze net als papavers een soort bekertjes vol op maanzaad lijkende zaadjes. Als die heen en weer zwiepen in de wind of nadat een mens of ander dier ertegen stoot, zwiepen die zaadkorreltjes weg. Ik verzamelde ze om in mijn tuin uit te strooien, en sinds ze aansloegen, zaaien ze zich vanzelf uit. Ideaal voor een afzijdige tuinier als ik.