Vroeg maaien doet pinksterbloemlangsprieten de das om

Ik zie dat veel mensen de grasveldjes in hun tuin kort houden of vervangen door tegels, grind of met arsenicum geïmpregneerd hout. Het mag best wat kosten, als er maar niets meer leeft. Mijn tuin kost niets, maar leeft.

Het gras op mijn grasveldje is vrij hoog, maar ik zal pas maaien als de rupsen van de oranjetipjes zich verpopt hebben. Dan hebben ze de uitgebloeide pinksterbloemen verlaten, waarvan ze de zaadjes eten. In het perk onder de bomen zijn intussen de look-zonder-loken ontloken, de andere door oranjetipjes geliefde waardplanten. Ik zie elke lente oranjetipjes rondfladderen en neerstrijken - de mannetjes met hun oranje vleugels en de oranjevrije vrouwtjes. De laatste zitten soms een tijdje op een bloem en zetten dan een ei af. Eén ei per bloem.

Pink­ster­bloem­lang­spriet­mot­ten lijken sprekend op koperkleurige lang­spriet­mot­ten

Pinksterbloemlangsprietmotten De laatste oranjetipjes bezoeken de laatste pinksterbloemen in mijn tuin. Ook andere witjes komen langs, evenals een paar solitaire bijen. Verder zie ik piepkleine vlinders - wie niet goed kijkt zou ze voor vliegjes kunnen uitmaken. Hun vleugels vormen een driehoekje en glanzen koperkleurig. De vlindertjes hebben twee sprieten op hun kop. Het zijn langsprietmotten en ik vind op internet foto's van zulke minivlinders met een koperen glans: koperkleurige langsprietmotten. Maar die zijn zeldzaam en worden niet zozeer geassocieerd met pinksterbloemen. Voor de zekerheid zet ik een foto op waarneming.nl en daar hoor ik dat het pinksterbloemlangsprietmotten betreft. Het kan soms zo simpel zijn! Pinksterbloemlangsprietmotten lijken sprekend op koperkleurige langsprietmotten, maar missen het oranje kuifje op hun achterhoofd. Pinksterbloemlangsprietmotten zetten eitjes af op de dezelfde bloemen als oranjetipjes: pinksterbloem en look-zonder-look. Vooral vanwege hun eerste plantkeus heeft de soort last van de menselijke drang tot maaien. Vroeg maaien van grasveldjes en bermen doet oranjetipjes en pinksterbloemlangsprieten de das om.

