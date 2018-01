Voortaan vervangende woonruimte voor vleermuis bij renovatie

De Gedragscode Natuurvriendelijk Renoveren is een initiatief van Stroomversnelling, een samenwerking van onder andere gemeenten, bouwbedrijven en woningcorporaties. De code moet dieren zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuis tegemoetkomen: bij energieneutrale renovaties worden woningen zo geïsoleerd dat er geen ruimte voor nestplaatsen overblijft, daarom krijgen alle woningen die een 'nul-op-de-meterrenovatie' ondergaan als compensatie standaard een nestkast. Er is afgesproken dat dit wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Ook staat in de gedragscode wat er moet gebeuren als er bij een woningrenovatie een beschermde diersoort wordt aangetroffen.

Bij het renoveren en verbouwen van huizen moeten bouwbedrijven voortaan rekening houden met nestelende dieren. Minister Schouten van natuur geeft vandaag het startsein voor het gebruik van een gedragscode die dat verplicht stelt.

Kritiek Op die gedragscode kwam afgelopen najaar nog veel kritiek van natuurbeschermingsorganisaties en ecologische adviesbureaus. De code moet het makkelijker maken om woningen op grote schaal te verduurzamen, bijvoorbeeld door het inspuiten van isolatiemateriaal. Nesten van vogels, vleermuizen en andere dieren verdwijnen daardoor. De partijen zijn naar aanleiding van de kritiek om tafel gegaan. Hebben die gesprekken iets opgeleverd? Een standaard nestkastje volstaat niet omdat een vleermuis in een spouwmuur andere wensen heeft dan de vleermuis die op zolder leeft "Er is deels gehoor gegeven aan onze bezwaren", zegt Bas van Leeuwen, secretaris bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van ecologische adviesbureaus. "Maar met ons grootste bezwaar is niks gedaan." Van Leeuwen maakt zich specifiek zorgen over vleermuizen. Vaak nemen die hun intrek in spouwmuren en op zolders. Volgens de nieuwe gedragscode moeten bouwers met een quickscan vaststellen of er vleermuizen aanwezig zijn. Daar komen vervangende nestkasten voor, maar volgens Van Leeuwen kan er niet worden volstaan met een standaard type nestkastje, omdat een vleermuis in een spouwmuur andere wensen heeft dan een vleermuis op een zolder.