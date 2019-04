Voorlopig even geen luxe huisjes bij Brouwersdam

Die vergunningen waren in 2017 afgegeven door de gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland, voor de aanleg van dertien kunstmatige eilanden van totaal 55 hectare in de Grevelingen. De uitspraak is onherroepelijk.

Op de ‘droomarchipel bij de Brouwersdam’, die Ibiza aan de Grevelingen werd genoemd, wil een projectontwikkelaar vakantiehuizen bouwen die tot 1,2 miljoen euro kosten en een jachthaven. Het plan is al tien jaar in voorbereiding. Maar naarmate de tijd verstreek, werd het protest luider.

Er kwamen bezwaren van onder meer zeil- en surfclubs, de Natuur- en Vogelwacht van Schouwen-Duiveland, de Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten. De natuurorganisaties vrezen aantasting van het natuurgebied en het open landschap van de Zeeuwse eilanden. Zeilers en surfers zijn bang dat het windsurfgebied bij de Brouwersdam verloren gaat door het bouwproject.

Effecten onduidelijk

De Raad van State trapte vandaag op de rem omdat de bebouwing, de duinen en de beplanting in het plan hoger mogen worden dan in de eerste ontwerpen. Naar de gevolgen daarvan was echter geen onderzoek gedaan. Daardoor is bijvoorbeeld ook niet helder wat het effect is op de windcondities van het surfgebied bij de Brouwersdam. Verder is geen rekening gehouden met rust- en ligplaatsen van zeehonden in de nabijheid.

De hoogste bestuursrechter merkt ook op dat de kans bestaat dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De gevolgen voor de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen zijn niet voldoende onderzocht, terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied. Een deel van het project komt in dat natuurgebied te liggen, waardoor de vogels moeilijker voedsel kunnen vinden. Om die reden is ook de natuurvergunning die door de provincie was afgegeven vernietigd.

De Raad van State heeft nog geen oordeel uitgesproken over de milieugevolgen van de stikstofuitstoot van het plan, omdat er nog een andere procedure bij de bestuursrechter loopt over de houdbaarheid van het nationale programma waarmee de neerslag van stikstof in Nederland moet worden teruggedrongen.

Als Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig. Beide overheden zeggen dat ze de uitspraak aan het bestuderen zijn.