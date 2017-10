Vooral kleine boeren laten hun vee naar buiten gaan

Die schijnbare tegenstelling komt doordat vooral kleine boeren besluiten hun vee naar buiten te laten, terwijl de schaalvergroting plaatsvindt bij de grote boeren. Zij houden hun melkkoeien veel vaker binnen. Hoe groter het bedrijf, hoe vaker de koeien het hele jaar op stal worden gehouden.

Op boerderijen met meer dan honderdzestig koeien houdt bijna de helft van de boeren het vee op stal. Een weidegang is voor hen lastiger in te passen in de bedrijfsvoering, zeggen ze. Bij kleine bedrijven van maximaal zestig koeien laat 90 procent van de boeren de deur naar buiten open.

Grote verschillen per provincie Er zijn ook grote verschillen per provincie. In Noord- en Zuid-Holland laten bijna alle boeren hun ¬koeien naar buiten gaan. In Noord-Brabant en Flevoland zet respec¬tievelijk 53 en 34 procent van de veehouders de deuren weleens open. Dat heeft ook te maken met de bedrijfsgrootte, verklaart het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit onderzoek blijkt dat koeien juist graag ’s avonds en ’s nachts naar buiten gaan Nog maar 18 procent van de melkkoeien verblijft weleens ’s nachts in de buitenlucht. Dat was tien jaar geleden nog 43 procent. Uit onderzoek waar Elite, een vakblad voor melkveehouders, over schrijft, blijkt dat koeien juist graag ’s avonds en ’s nachts naar buiten gaan. Als het vee zelf mag kiezen of het wel of niet naar de uitloop naast de stal gaat, dan lopen de dieren vooral na de laatste melkbeurt massaal naar buiten.