Voor wijnboerin Hennie uit Ermelo wordt het alweer een topjaar

Met bruingekleurde armen en benen scharrelt Hennie van den Ham (48) rond tussen haar wijnstokken. Een hoed beschermt haar hoofd tegen de felle zon. Voorzichtig spant de wijnboerin uit Telgt, een buurtschap bij Ermelo, netten rondom de druiventrossen die overvloedig aan de wijnranken bungelen. Tegen de vogels, legt ze uit, want die zijn er dol op. "Een merel komt nog alleen, maar een spreeuw komt meteen met honderdvijftig soortgenoten."

Maar het weer is vooral gunstig gewéést, voegt Beker er meteen aan toe. Inmiddels mag er van hem wel een plensbui vallen. "We hebben nog geen ervaring met zulke droogte. Deze zomer wordt al vergeleken met die van 1976, maar toen was er nog geen wijnbouw in Nederland."

Dit jaar belooft opnieuw veel goeds voor de honderdvijftig wijnboeren die in Nederland op commerciële basis actief zijn. Wat groei betreft lopen de druiven al een paar weken voor op schema, zegt Dik Beker van de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. "April, mei en juni waren fantastische maanden voor de druif. De troszetting, zeg maar de bloei waarvan de bessen gevormd worden, was geweldig."

Al een paar jaar op rij heeft ze geluk met het weer, merkt de Veluwse wijnboerin op. Zo bleef het vorig jaar nog tot diep in het najaar warm. Dat is fijn, want voor een smakelijk glas wit, rood of rosé moeten druiven zo lang mogelijk de kans krijgen om te rijpen. Ook de jaren daarvoor waren de omstandigheden uitstekend.

In Nederland wordt al zo'n twintig jaar met wijnbouw geëxperimenteerd. Nederlandse wijnboeren werken met robuuste struiken die opgewassen zijn tegen het voor wijnbouw barre klimaat. "Met traditionele rassen zou het hier niet gaan", zegt Van den Ham. Ze vertelt over de schimmels waarmee elke wijnboer permanent overhoop ligt. Maar de afgelopen maanden leek het wel Frankrijk of Italië. Een verademing.

In 2006 gingen de eerste wijnstokken van Wijngaard Telgt de grond in. Stapje voor stapje kreeg de wijngaard een omvang van bijna drieduizend planten, goed voor zo'n vierduizend flessen wijn per jaar. "Nog niet genoeg om van te leven", zegt Van den Ham. Terwijl zij fulltime wijngaardenier is en toeristen ontvangt, verdient haar man vooralsnog geld buiten de deur.

Zelfs op de zandgronden van de Veluwe hebben de druiven vooralsnog geen last van de droogte, constateert Van den Ham. Ze wijst op de fier omhoog wijzende druivenbladeren. Dat de struiken amper onder de droogte lijden, komt volgens haar doordat ze in twaalf jaar goed zijn geworteld.

Chateau aan het Veluwemeer

In de wijngaard in Telgt staat een Duits druivenras, Regent, dat ook bij andere Nederlandse boeren zeer gewild is vanwege de ijzersterke eigenschappen. Met een klokkend geluid schenkt Van den Ham een glas in om te laten proeven. Met het stijgen van de gemiddelde temperaturen lijkt in Telgt de kennis van het ambacht meegestegen, want het dieprode vocht smaakt lang zo slecht niet als critici weleens beweren over wijn van Nederlandse bodem. "Het heeft op hout gelegen, dat geeft body", zegt Van den Ham.

Naast de wijngaard klinkt getimmer en geboor. In de hitte zijn bouwvakkers bezig aan een ruime schuur en een wijnkelder. Zo zoetjesaan verrijst er zo een heus wijnchateau aan de rand van het Veluwemeer.

Van den Ham, met een lach: "Een beetje een idee van Frankrijk. En dat gewoon in Ermelo." Maar, voegt ze er met klem aan toe, ze rekent zich deze zomer nog niet rijk: "We zijn er nog niet voor dit jaar. Het begin is goed gegaan. Krijgen we in de nazomer plensbuien en kilte, dan kan de oogst alsnog lelijk tegenvallen."