Voor het eerst in tijden zijn er jonge wolfjes geboren in Rome

De wolf spreekt in Rome erg tot de verbeelding. Het wilde beest is het symbool van de mooie metropool. De legende wil dat die werd gesticht door de tweelingbroers Romulus en Remus, die als baby's in de Tiber waren gegooid. Dat overleefden de twee doordat een wolvin ze op de oever van de rivier zoogde. Op die plek stichtten de broers de eeuwige stad, circa 750 jaar voor Christus - zo gaat de mythe. Vandaar al die afbeeldingen en beelden in Rome van twee kleine jongentjes die aan de tepels van een wolvin zuigen.

Lees verder na de advertentie

Terug naar 2017. De twee wolfjes zijn de nakomelingen van Numa, die voor het eerst in 2014 werd gesignaleerd, en Aurelia, die in 2016 op videobeelden van de reservaatbeheerders opdook. Dierenbeschermers noemen de geboorte 'buitengewoon' omdat het betekent dat de wolven zich in het natuurreservaat op hun gemak voelen.

(Verhaal gaat door onder de afbeelding)

De oerwolf van Rome, die Romulus en Remus zoogde, op een ets van Wenceslaus Hollar (1607-1677) © RV

Tot aan de jaren '70 was dat wel anders: toen werden wolven overal in Italië overhoop geschoten. Pas toen er op het langgerekte schiereiland nog hooguit honderdvijftig exemplaren leefden, werd de jacht erop verboden. Sindsdien zijn er steeds meer. Waarschijnlijk zijn Numa en Aurelia komen aanzetten uit de beboste streken ten noorden van de stad, ruim vijftig kilometer verderop. Veehouders zitten nooit te wachten op de wilde beesten. Maar wolven kunnen rondom Rome nuttig zijn omdat ze graag everzwijnen - die daar een plaag vormen - opeten.