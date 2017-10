Bij de aanschaf van mijn zonnepanelen, nu al weer bijna zeven jaar geleden, volgde ik het goede advies om niet méér zonnestroom op te gaan wekken dan ik zelf zou gaan verbruiken. Dus kwamen er twaalf panelen op mijn dak.

Dat advies was vooral financieel goed bedoeld. Zonnepanelen werden eind 2010 voor het eerst aangeboden tegen een prijs waarbij je geen subsidie meer nodig had om ze terug te verdienen. Maar dan moest je wel alles kunnen salderen: elke kiloWattuur die je produceerde moest op jaarbasis bekeken voor 'zelfsconsumptie' zijn. Produceerde je per jaar meer dan wat je aan stroom verbruikte, dan kreeg je voor die extra kWh's een lage vergoeding. En die was niet genoeg om de extra kosten van de panelen die je voor je overproductie had aangeschaft te dekken.

Greenchoice heeft die 193 overgeproduceerde kWh's vergoed tegen 11 cent, bijna de helft van wat ik normaal gesproken voor een kWh moet betalen. Dus nee, ik word daar niet rijk van en als ik in 2010 een paar extra zonnepanelen had gekocht, dan zou ik die niet hebben terugverdiend.

Nou heb ik niet met al mijn ledlampen zulke spectaculaire besparingen geboekt, maar samen hebben ze toch echt zoden aan de dijk gezet. Het resultaat is dat ik van augustus 2016 tot augustus 2017 zo'n 2350 kWh heb verbruikt, wat dus 20 procent minder is dan zeven jaar geleden! Over dezelfde twaalf maanden leverden mijn panelen 193 kWh méér af, zodat ik nu voor het eerst een negatieve stroomrekening kreeg toegestuurd.

Daarnaast ging ik gaandeweg gloeilampen door ledlampen vervangen. Zo maakte een tuinlamp van 60 W plaats voor een ledlamp van 1 W. Ik stond er vroeger niet bij stil, maar een gloeilamp van 60 W die gemiddeld 4 uur per dag brandt , verbruikt in een jaar zo'n 90 kWh; een ledlamp van 1 W heeft dan 1 kWh nodig...

Zinvol

Maar in 2010 waren zonnepanelen nog een stuk duurder dan nu. Wie recent panelen heeft gekocht of dat nu gaat doen, krijgt ze voor ongeveer de helft van de prijs die ik zeven jaar geleden betaalde. En dus zou het nu best financieel zinvol kunnen zijn om toch meer stroom te produceren dan je zelf in een jaar verbruikt. Wel even goed checken wat jouw energieleverancier betaalt voor die overproductie, want sommigen zijn daarin kariger dan Greenchoice.

Van overproductie is bij mij binnenkort geen sprake meer: warmtepomp en elektrische auto staan voor de deur

En: dit is een puur financieel verhaal. Het kan natuurlijk voor het milieu nooit kwaad om meer zonnestroom te produceren dan je zelf nodig hebt. Maar als dat je geld kost, moet je je afvragen of je met dat geld niet zinvoller zaken voor het milieu kunt financieren.

En nog één verwachting tot slot: binnenkort gaat ons stroomverbruik (dat van mij én van u) sterk stijgen. We gaan onze elektrische auto thuis opladen, en we gaan (deels) van het gas af met behulp van onder meer elektrische warmtepompen. Over een paar jaar zal in huize Dekker zeker geen sprake meer zijn van overproductie...

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.